Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня / скриншот

В субботу, 18 апреля, благодатный огонь сошел в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Традиционная церемония прошла без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса.

Ряд мировых государств направит в Израиль самолеты для того, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.

Схождение благодатного огня в режиме онлайн транслировали на весь мир.

На Пасху 2020 на украинских телеканалах можно будет посмотреть трансляцию богослужений:

Православная церковь Украины – 23:00-03:00 в ночь с 18 на 19 апреля – 1+1, UA:Первый;

Украинская Православная церковь (бывшая УПЦ МП) – 23:00-03:00 в ночь с 18 на 19 апреля – Интер, UA:Первый;

Украинская греко-католическая церковь – 07:30-11:00 19 апреля – ICTV, UA:Первый.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал найти позитив во время пребывания на карантине из-за коронавируса COVID-19. Проведение массовых праздничных богослужений запрещено. Поэтому всем на праздник лучше остаться дома.