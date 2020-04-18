С Пасхой! 19 апреля – какой праздник: что делать и как поздравлять

19 апреля – праздник Пасха 2020 – поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

Пасха в 2020 году у православных христиан выпала на 19 апреля 2020. Сегодня праздник светлый и всепобеждающий.

Поздравления с Пасхой принято дарить не только родным и близким, но и просто знаком людям. Вплоть до отдания праздника Пасхи – это произойдет на Вознесение Господне 28 мая – у христиан здороваться принято словами Христос Воскрес! – получая в ответ Воистину Воскрес!

Ранее мы уже публиковали Поздравления с Пасхой – открытки, пожелания в прозе, стихи и короткие, а также пожелания и открытки в материале С праздником Пасхи! Поздравления короткие, милые и прикольные открытки.

И, конечно, мы не забыли про поздравления с Пасхой на украинском языке – в наших материалах З Пасхою 2020 – поздоровлення та красиві листівки на Великдень и З Великоднем 2020 – гарні привітання та яскраві великодні листівки.

Тем временем мир отмечает День подснежника. В России празднуют День российской полиграфии, День юридической службы МВД РФ и День работника ломоперерабатывающей отрасли.

По народному календарю, 19 апреля – Евтихий Тихий и Ерема Пролетный.

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19 апреля – праздник церковный

Великий пост 2020 закончился празднованием Пасхи – все запреты в еде снимаются.

Также православные 19 апреля почитают двух святых – архиепископа Константинопольского Евтихия и мученика Иеремия.

19 апреля – приметы

Есть такие приметы 19 апреля на погоду:

безветренный день – к хорошему урожаю зерновых;

утренний туман – к сухой погоде до конца месяца;

утки гнездятся там, где много воды – к засухе летом.

Пасха 2020 – что нельзя делать, а что нужно

19 апреля у христиан принято молиться о здоровье родных и близких. А в 2020 году – еще и праздновать Пасху.

Что святят на Пасху – читайте в нашем материале Пасхальная корзина: какие продукты можно святить, а какие категорически запрещено.

А как именно нужно святить пасхальную корзину дома – узнайте из нашего материала о том, как освятить пасху онлайн в 2020 году.

По народным поверьям, на Пасху нельзя:

носить траурные одежды;

работать – а вот рабочую смену священники советуют принять как послушание;

грустить и унывать;

спорить и конфликтовать;

выбрасывать пасхальные продукты, которые недоели (особенно те, что были освящены в церкви) – их надо сжечь или закопать так, чтоб до них не добрались животные;

отмечать светские праздники (дни рождения и другие) – их переносят на другой день, чтобы они не "перекрывали" радость от Воскресения Христа;

заниматься сексом;

посещать кладбища – ближайшее посещение кладбища нужно отложить до Радоницы (в 2020 году она выпала на 28 апреля).

19 апреля – именины

День ангела справляют Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел и Петр, Севастьян и Яков.

19 апреля – кто родился

19 апреля родились такие знаменитости: