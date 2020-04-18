С Пасхой! 19 апреля – какой праздник: что делать и как поздравлять

Поздравления с Пасхой, приметы и традиции Пасхи – что нельзя делать, а что нужно – всё это собрал в одном материале Главред.
Пасха в 2020 году у православных христиан выпала на 19 апреля 2020. Сегодня праздник светлый и всепобеждающий.
Поздравления с Пасхой принято дарить не только родным и близким, но и просто знаком людям. Вплоть до отдания праздника Пасхи – это произойдет на Вознесение Господне 28 мая – у христиан здороваться принято словами Христос Воскрес! – получая в ответ Воистину Воскрес!
Ранее мы уже публиковали Поздравления с Пасхой – открытки, пожелания в прозе, стихи и короткие, а также пожелания и открытки в материале С праздником Пасхи! Поздравления короткие, милые и прикольные открытки.
И, конечно, мы не забыли про поздравления с Пасхой на украинском языке – в наших материалах З Пасхою 2020 – поздоровлення та красиві листівки на Великдень и З Великоднем 2020 – гарні привітання та яскраві великодні листівки.
Тем временем мир отмечает День подснежника. В России празднуют День российской полиграфии, День юридической службы МВД РФ и День работника ломоперерабатывающей отрасли.
По народному календарю, 19 апреля – Евтихий Тихий и Ерема Пролетный.
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19 апреля – праздник церковный
Великий пост 2020 закончился празднованием Пасхи – все запреты в еде снимаются.
Также православные 19 апреля почитают двух святых – архиепископа Константинопольского Евтихия и мученика Иеремия.
19 апреля – приметы
Есть такие приметы 19 апреля на погоду:
- безветренный день – к хорошему урожаю зерновых;
- утренний туман – к сухой погоде до конца месяца;
- утки гнездятся там, где много воды – к засухе летом.
Пасха 2020 – что нельзя делать, а что нужно
19 апреля у христиан принято молиться о здоровье родных и близких. А в 2020 году – еще и праздновать Пасху.
Что святят на Пасху – читайте в нашем материале Пасхальная корзина: какие продукты можно святить, а какие категорически запрещено.
А как именно нужно святить пасхальную корзину дома – узнайте из нашего материала о том, как освятить пасху онлайн в 2020 году.
По народным поверьям, на Пасху нельзя:
- носить траурные одежды;
- работать – а вот рабочую смену священники советуют принять как послушание;
- грустить и унывать;
- спорить и конфликтовать;
- выбрасывать пасхальные продукты, которые недоели (особенно те, что были освящены в церкви) – их надо сжечь или закопать так, чтоб до них не добрались животные;
- отмечать светские праздники (дни рождения и другие) – их переносят на другой день, чтобы они не "перекрывали" радость от Воскресения Христа;
- заниматься сексом;
- посещать кладбища – ближайшее посещение кладбища нужно отложить до Радоницы (в 2020 году она выпала на 28 апреля).
19 апреля – именины
День ангела справляют Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел и Петр, Севастьян и Яков.
19 апреля – кто родился
19 апреля родились такие знаменитости:
- 1834 — украинский и российский живописец Григорий Мясоедов.
- 1900 — украинский кинорежиссер, сценарист, художник Александр Птушко (один из основателей советского объемного мультфильма, позже перешел к постановке комбинированных игровых фильмов).
- 1949 — французский модельер, ювелирный дизайнер Палома Пикассо.
- 1968 — американская киноактриса Эшли Джадд.