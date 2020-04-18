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Схождение Благодатного огня 2020: онлайн видеотрансляция из Иерусалима

18 апреля 2020, 10:33

Верующие смогут смотреть схождение Благодатного огня в 2020 году в режиме онлайн трансляции.

Благодатный огонь в Иерусалиме
Благодатный огонь в Иерусалиме / Фото REUTERS

В субботу, 18 апреля, состоится торжественная церемония схождения Благодатного огня 2020. Из-за пандемии коронавируса она будет проходить без паломников.

В традиционной церемонии примут участие 10 человек.

"В иерусалимском храме Воскресения Христова, известен также как Храм Гроба Господня, в Великую Субботу, которая в этом году выпадает на 18 апреля, состоится церемония схождения Благодатного огня, но без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса", - заявил глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор.

По его словам, ряд мировых государств направит в Израиль самолеты для того, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.

Схождение благодатного огня будут транслировать на весь мир. В частности, онлайн-трансляция схождения Благодатного огня доступна будет на YouTube.

Трансляция богослужений на Пасху 2020 на украинских телеканалах выглядит так:

  • Православная церковь Украины – 23:00-03:00 в ночь с 18 на 19 апреля – 1+1, UA:Первый;
  • Украинская Православная церковь (бывшая УПЦ МП) – 23:00-03:00 в ночь с 18 на 19 апреля – Интер, UA:Первый;
  • Украинская греко-католическая церковь – 07:30-11:00 19 апреля – ICTV, UA:Первый.

Схождение благодатного огня 2020 - прямая трансляция из Иерусалима 

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал празднование Пасхи дома. Проведение массовых праздничных богослужений запрещено.

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