Кто гений, кто семьянин, а кто "не вписывается в пространство": астролог назвал самые сильные и слабые стороны всех знаков Зодиака

Астролог рассказал о сильных и слабых сторонах каждого из знаков Зодиака

Каждый из знаков Зодиака имеет свои сильные и слабые стороны, негативные и позитивные черты. Чтобы лучше разобраться в себе и знать, как выстраивать отношения с представителем того или иного знака, Главред обратился к астрологу Владу Россу. Он рассказал, чем грешит каждый из знаков, в чем он силен, а также в каких сферах может проявить себя наилучшим образом.

Овен

Минусы. К негативным чертам этого знака можно отнести эгоизм, тщеславие и огромное стремление, как у Александра Македонского, завоевать всех и вся. Так, мужчина-Овен стремится покорить и завоевать абсолютно всех женщин, даже если они на самом деле ему не нравятся.

Овны всегда стремятся блеснуть своим умом, похвастаться сноровкой. Кроме того, у представителей этого знака всегда ярко проявлена тяга к присвоению, захвату, жажда популярности и чрезмерная увлеченность чем-то. Овны всегда стремятся, что-то изменить, реформировать, пусть и путем революции, низвергнуть кого-то с вершины. Плюс – Овны всегда сначала делают, а потом думают. Действуют быстро, но не расчетливо.

Плюсы. Сильная сторона Овнов – их деятельность. Овны всегда в движении, заняты делом. Овны – это всегда импульс и искренность намерений. Они не любят сидеть, сложа руки, всегда к чему-то стремятся, чего-то хотят. Их одолевает жажда действия. Овны часто занимаются спортом, это, вообще, спортивный знак зодиака. У Овнов силен дух предприимчивости. Сильно проявлена тяга к ярким переживаниям и опасным приключениям.

Читайте такжеГороскоп на День пищевика 2019: кому отлипнуть от любимых, а кому ждать судьбоносной встречиОни, как правило, очень азартны и любят рисковать. Овны никогда не задумаются, прыгать с парашютом или нет – конечно же, прыгать! Они любят балансировать на пределе возможностей, ходить по грани. Прямота, открытость и честность – отличительные черты Овнов. Овны – самые честные из всех знаков. Им не свойственно что-то скрывать, они не умеют врать. Кроме того, Овны очень отходчивы.

Телец

Минусы. Главная негативная черта представителей этого знака Зодиака – медлительность. В странах, которые находятся под влиянием Тельца, например, на Кипре, ничего быстро не делается. Украина – тоже под знаком Тельца, и, как видим, реформы у нас осуществляются с огромным скрипом, очень медленно. Уже вскоре исполнится 30 лет независимости Украины, а страна все топчется на одном и том же месте.

Также Тельцам свойственны упрямство, своенравность, чрезмерная ревнивость и нежелание себя в чем-либо ограничивать. Особенно тяжело Тельцам быть умеренными в еде – как правило, они сметают все, что есть на столе. Они нуждаются в повышенном комфорте и стремятся к роскоши.

Они стремятся обладать большими деньгами, чего бы им это не стоило. У них всегда преобладает мотивация заграбастать всё. "Если не съем, то надкушу" – это о Тельцах, это наш, украинский, менталитет. Если Телец приезжает в Турцию и попадает на "шведский стол", он стремится попробовать абсолютно все блюда, хоть надкусить, а, если получится, то и прихватить что-нибудь со стола с собой.

Плюсы. Положительные качества Тельцов – твердость, основательность, огромная работоспособность и трудолюбие. Они не боятся брать на себя ответственность и обязательства. У представителей этого знака всегда возникают очень глубокие чувства, поскольку Венера в их обители.

Терпение, порядочность, мужество, чувство долга, серьезность и усердие, упорство и умение настаивать на своем – все эти черты присущи Тельцам. Благодаря упорству и умению идти напролом они способны преодолевать даже самые сложные ситуации. Благодаря этим чертам Украина вполне способна выстоять в борьбе с российским агрессором и победить его. Главная черта Тельцов – это все-таки страсть к обладанию. Им также свойственно гордиться своими финансовыми успехами. Также Тельцы всегда окажут помощь в трудную минуту, поэтому, кстати, у нас процветает волонтерство.

Близнецы

Минусы. Если говорить об отрицательных чертах характера этого знака, то Близнецы – это самый двуличный знак Зодиака. Они всегда пытаются угодить и вашим, и нашим. США находятся под влиянием этого знака, потому Штаты и там, и тут, и везде у них есть интересы.

Часто Близнецы проявляют легкомыслие, они очень переменчивы, нерасчетливы и поверхностны. Они никогда не потрудятся копнуть глубже и разобраться в сути вещей. Им присуща наивность, беззаботность, а, соответственно, и ненадежность.

Читайте также"Умеет любить": астролог назвал знак высшей любвиИмея дело с человеком-Близнецами, всегда будьте готовы к тому, что он вас может подвести. Это – самый неорганизованный и развязный знак Зодиака. К тому же, Близнецы часто изменяют – на их верность лучше не особо рассчитывать. Часто они непоследовательны в том, что говорят и делают, часто – невнимательны. Кроме того, Близнецы – это самые большие сплетники, а также они склонны выискивать просчеты и недостатки других.

Плюсы. Говоря о сильных чертах Близнецов, прежде всего, следует отметить, что это – самый гениальный знак Зодиака. Также это очень гибкий знак, который всегда способен договориться, изменить форму, скорректировать позицию. Они очень общительны и жаждут широких контактов. Тянутся к знаниям и стремятся открывать новое для себя. Близнецам присуща жизнерадостность, они с оптимизмом смотрят на окружающий мир. Любят природу. Близнецам необходимо признание, среди них очень много журналистов. Им свойственен дух предприимчивости, они органичны в торговле. Они по натуре склонны к авантюрам. Инициативны и любят кипучую деятельность. Близнецы умеют из ничего сделать всё. Повторюсь, они – большие авантюристы. Труффальдино из Бергамо – это про них. Близнецам всегда желательно иметь многовекторность: две профессии, два рода деятельности, два направления.

Рак

Минусы. Самое негативное свойство Раков – попытка в любой ситуации пятиться назад. Это – самый робкий и нерешительный знак Зодиака, слишком мягкий и нежный. Слабость Раков в том, что они чаще всего не обладают внутренним стержнем. Порой они очень инфантильны. Наивный ребенок – это про Раков.

Раки стремятся к полному обладанию, поскольку на них очень сильно влияние Луны. У них прослеживается замедленность мышления, как и у Тельцов, а также небрежность. А еще это – самый капризный знак Зодиака. У Раков всегда преобладают эмоции, и разум уступает чувствам. Раки категорически не любят перемен, для них катастрофа, если меняется мир или привычная для них среда обитания. Плюс – Раки помешаны на осторожности и безопасности, что порой переходит все границы. Я, например, знаю одного "гонщика", Рака по знаку Зодиака, который купил себе мотоцикл, а также всю экипировку, щитки, всю мыслимую и немыслимую защиту, и… ездит со скоростью 50-60 км/ч. Супер-байкер!

Плюсы. Положительная черта всех Раков – клановость и семейность. Это – самый семейный знак Зодиака. Очень привязаны к семье и родине. Имеют тягу к самопожертвованию. У Раков обострено чувство справедливости. Они нуждаются в нежности. Склонны переживать все потрясения в себе. Часто Раки добросердечны. Лучшие матери, нянечки и сиделки – это женщины, рожденные под знаком Рака. У них очень силен родительский инстинкт. Раки умеют терпеть. Также это самый миролюбивый знак Зодиака. Например, Индия – под этим знаком, поэтому она старается не ввязываться в войны. Раки очень мужественные, стараются обеспечить защиту себе и своей семье. Это очень хорошо проявлено в Швейцарии, которая находится под этим знаком Зодиака.

Раки всегда стремятся к опрятной и приятной обстановке в доме. Они любят чтение, так как очень впечатлительны, любят фантазировать и представлять то, о чем читают. Среди Раков много писателей-фантастов и художников, и они умеют талантливо образно писать.

Лев

Минусы. Львы – самые эгоистичные из всех знаков Зодиака. Для Львов важнее слова "мы" всегда будет слово "я". Львы часто тщеславны, заносчивы и авторитарны, жаждут славы, находятся в бесконечном поиске удовольствий. Им присущ разврат. Они склонны переоценивать собственную значимость и возможности. Им свойственен снобизм и стремление выделиться любой ценой. Львы очень властолюбивы, часто имеют царские амбиции и любят все делать чужими руками. Львы любят сидеть на троне, отдавать распоряжение, а остальные чтобы суетились и все делали за них.

Плюсы. Среди положительных качеств Львов главное – это умение вдохновлять и окрылять других. Лучшие мастер-классы и тренинги – те, что проходят под знаком Льва. Представители этого знака, как правило, харизматичны и честолюбивы. У них огромные запасы жизненной энергии. Львы любят жизнь, и им не свойственны депрессии. Они умеют ощущать радость просто от того, что они есть. Они умеют любить и быть страстными. Львы очень честны. Они обладают сильной волей, благодаря чему из них получаются лучшие руководители. Они умеют преодолевать препятствия. Обладают страстью к приключениям и дипломатическим талантом. Но жажда власти почти всегда поднимает Львов на самый верх. Также Львы становятся успешны в шоу-бизнесе.

Дева

Минус. Основная негативная черта Дев – мелочность, чрезмерная расчетливость. Девы страшно не любят переплачивать. Поговорку "скупой платит дважды" придумали про представителей этого знака Зодиака. Девы корыстные, действуют по холодному расчету, очень недоверчивы и скупы. Порой они могут приврать, особенно любят объегорить кого-то на мелочи. Им присущи манипулятивность, нетерпеливость, скептицизм. Это – самые отъявленные реалисты, их натуре чуждо даже наименьшее проявление романтики. Представители этого знака точно не получат удовольствия от чтения романов – для них предпочтительнее детективы. Также Девам присуща чрезмерная трезвость и холодность чувств, а также озабоченность всегда иметь "загашник", то есть всегда откладывать деньги на "черный день".

Плюсы. Сильная черта Дев – невероятная работоспособность, развитое чувство долга, ответственность, любовь к труду. Я бы сравнил Дев с хорошей собакой, которая пытается выслужиться. У Дев никогда не исчезает тяга к знаниям. Представители именно этого знака становятся лучшими медиками или чертежниками. Девы стремятся к порядку, четкости и экономности. Они любят собирать коллекции чего-либо. Также, как никто другой, они обладают умением накапливать богатства – по сути, из ничего они способны сотворить многомиллионное состояние. Особенно им это удается, если их хобби становится делом их жизни и источником их заработка, то есть если они по жизни занимаются любимым делом. Самое большое количество миллиардеров родилось под знаком Девы. Кроме того, Девы способны наладить любой механизм работы так, что все будет работать четко и слаженно, как часики. Поэтому самые лучшие машины – японские, они никогда не ломаются. А Япония как раз под влиянием знака Девы.

Весы

Минусы. Весам, как и Близнецам, свойственно двуличие и двурушничество. И хотя Весы – уравновешенный знак Зодиака, они всегда пытаются балансировать и отличаются крайней степенью нерешительности. Им свойственна богемность, это самый ленивый знак. Также они отличаются несамостоятельностью – им всегда кто-то нужен, без партнера, без пары они сами ничего не могут сделать. Потому холостые Весы – это самое несчастное существо.

Им просто противопоказано жить в одиночестве, без пары. Пусть брак будет самым плохим, но он необходим Весам. Кроме того, Весы не любят ставить вопрос ребром, настаивать на чем-то. В принципе, они этого просто не умеют делать. Весы всегда находятся в поиске наслаждений, увлечены искусством, чем-то очарованы, стремятся все украсить. Весы – настоящие шопоголики, способны потратить на картины, искусство и одежду кучу денег.

Плюсы. Сильной чертой Весов является их дипломатичность. Они всегда способны договориться, обойдя острые углы. Это – самый не агрессивный знак Зодиака. Он не любит воевать, но высоко ценит справедливость. У Весов просто обостренное чувство справедливости, потому самые хорошие юристы получаются из представителей именно этого знака. У них обострено чувство прекрасного, никогда не исчезает тяга к гармонии, искусству, литературе. Как раз Весы любят читать романы.

У Весов всегда огромное стремление любить. И они умеют любить чистой настоящей любовью. Очень дорожат своими друзьями, и для них важно чувствовать плечо рядом. Весы никогда не ставят себя ниже или выше других и ценят равенство. Очень демократичны. Весы всегда миролюбивы, умеют сопереживать, сострадать. Они, как и Раки, испытывают потребность в нежности и любви. Они испытывают острое желание быть любимыми. Для Весов очень важно партнерство. Потому лучше всего для них выстраивать бизнес или реализовывать проект в партнерстве с кем-то. Весы очень эффективны в союзах и объединениях.

Скорпион

Минусы. Самая негативная особенность Скорпионов – их способность эмоционально ранить и себя, и окружающих, травить всех своим ядом. Скорпионы очень скрытные, никому не доверяют. Они весьма мстительны, иногда жестоки, порой деструктивны. Скорпионы часто говорят "нет", даже если на самом деле они согласны с чем-то. Уж очень любят они все отрицать и всем перечить. Скорпионы очень страстные и заносчивые. Они крайне ревнивы. Приревновав, они способны даже убить. Скорпионы – это часто экстремисты, тираны, грубияны, насильники и ненавистники. Им присуща беспощадность, стремление возражать и спорить. Им свойственна необузданность страстей и хвастовство. Но главная их опасная черта – своей язвительностью и "ядом" они способны просто уничтожить противника.

Плюсы. Среди позитивных сторон Скорпионов – верность. Это – один из самых верных знаков Зодиака. Скорпион ценит и всегда верен своей семье, как и Рак. Причем представители этого знака воспринимают, как семью, не только родных, но и людей, которые его окружают. Скорпионы – правдолюбы. У них остро развито чувство справедливости.

Несмотря на свою "ядовитость", они часто очень чувственны и сострадательны. Хорошо развит инстинкт сохранения семьи. Им присуща также страсть к самоутверждению. Они в вечном поиске самих себя. У них в жизни постоянно чередуются смерть и перерождения, все время идет рост и трансформация. Жизнь Скорпионов редко развивается постепенно, размеренно и спокойно, потому с ними не соскучишься.

Стрелец

Минусы. Главная отрицательная черта Стрельцов – склонность все преувеличивать. Как и все огненные знаки Зодиака, Скорпионы – эгоцентрики. Им свойственна грубоватая неотесанность. Они всегда стремятся понравиться другим. Им свойственна тяга к управлению, власти, руководству. Потому среди политиков и государственных мужей очень много Стрельцов.

Читайте такжеАстролог указал на самое уязвимое место КозерогаОни любят поучать ближних и управлять ими. Из Стрельцов получаются самые хорошие учителя. Любят выделяться и чем-то отличаться. Любят награды: вспомните Брежнева, всего увешанного наградами и орденами – он рожден под знаком Стрельца. Они любят важничать. Им свойственен перфекционизм, иногда – неосмотрительность и непомерное честолюбие. Им присущи также показная святость и мнимое благочестие. Среди Стрельцов – много батюшек. Кроме того, Стрельцы очень расточительны, они не умеют экономить и не считают нужным это делать. Наряду со Львами Стрельцы – самый неэкономный знак Зодиака.

Плюсы. Главное позитивное свойство Стрельцов состоит в том, что они – большие энтузиасты. Им свойственна большая любовь к природе. Они любят путешествовать, особенно в дальние страны. Имеют волю к преобразованиям. Им присущи идеализм, воодушевленность, стремление во всем участвовать, активность. Потому Стрельцы – часто прекрасные политики. Они умеют испытывать радость бытия. Им, как и Близнецам, свойственна тяга к знаниям, как и Овнам – дух предпринимательства. А вот жажда приключений и авантюризм у них особенные – в такой степени они выражены только у Стрельцов.

Козероги

Минусы. Среди слабых сторон этого знака главная – консерватизм. Козероги – страшные консерваторы. Они – одиночки и любят действовать сами по себе. Им свойственна чрезмерная сдержанность, крайняя степень серьезности, невыносимая строгость, навязчивый педантизм. А также – скупость. Мне кажется, Девы и Козероги – самые скупые из всех Знаков. У Козерогов чрезмерная любовь к порядку, все должно лежать на своем месте. Жадность, недоверие, эгоизм и запредельное честолюбие – все это свойственно Козерогам. Они очень своенравные и упрямые, негибкие и черствые, придирчивые и завистливые. Это – самый завистливый знак. Козероги не способны воодушевлять других. Не воспринимают романтику. Сухой расчет, трезвость, рациональность, холодность, жесткость и беспощадность, которая иногда доходит до жестокости – все это присуще Козерогам. У них есть удивительное умение, вредящее им – ломиться в ненужную дверь.

Плюсы. Главная сильная черта Козерогов – умение достигать цели и покорять даже самые труднодоступные вершины. Им присуща любовь к профессионализму. Козероги часто – настоящие профессионалы в своем деле. Они всегда тянутся к знаниям. Обладают огромным чувством долга. Козероги усердные, способны концентрироваться на задачах. Они любят самоутверждаться, что проявляется и в семье, и в работе. Они жаждут признания. У Козерогов хорошее самообладание. Они способны преодолевать любые невзгоды. Если у Овнов обычно хороший старт, но плохой финиш, то Козероги идут до конца, у них может быть плохой старт, но финиш всегда великолепен.

Водолей

Минусы. Главная отрицательная черта Водолеев – они не вписываются в пространство и терпеть не могут монотонную работу. У них большая тяга к признанию. Водолеи часто мнят, что они – самые лучшие, стремятся выделиться. Они всегда находятся к оппозиции: часто Водолеи не становятся властью именно из-за того, что предпочитают оставаться в оппозиции. Им свойственная анархичность, радикализм, порой они даже склонны к психологическому терроризму. Они очень непрактичные. Часто Водолеи – большие индивидуалисты. Им свойственна эксцентричность, чрезмерная независимость, а оттого – непрогнозируемое поведение и поступки. Склонны впадать в крайности. У Водолеев бунтарский дух Прометея, они – бунтари по своей натуре. Потому многие революции связаны именно с этим знаком Зодиака.

Плюсы. Сильная сторона Водолеев – свободолюбие. Они, как никто, умеют дружить. Другу Водолеи всегда готовы отдать все, даже последнюю рубаху. Они бескорыстны и правдолюбивы. Им свойственен альтруизм и гуманизм, они всегда готовы помочь ближнему. Они ироничны, обладают хорошим чувством юмора, знают много анекдотов. Они любят разного рода удовольствия. Они щедры. Всегда испытывают потребность в обновлении. Пассивность и созерцательность у Водолеев сменяется взрывоподобной активностью. Водолеи очень живые и гибкие, активные, выразительные. Они всегда подвижные и общительные.

Рыбы

Минусы. Рыб, как и Водолеев, часто тянет в разные стороны, кидает из крайности в крайность. Не зря знак часто изображают, как двух рыб, плывущих в разные стороны. Этот знак Зодиака – самый большой предатель из всех. Их просто тянет кого-то "кинуть". Их явно не назовешь верными. Рыбам свойственная излишняя чувствительность. Они падки на соблазны, склонны к злоупотреблению алкоголем или наркотиками – Голландия находится под влиянием знака Рыб. Рыбам присущи излишние стеснительность и нерешительность. Также они не хотят работать, потому часто Рыбы – самые худшие работники. Нерешительность, праздность, нервозность, фатализм, стремление увильнуть от обязательств – все это присуще Рыбам. Им также свойственны недостаточное чувство реальности, мечтательность, утопизм и непрочность ценностных установок. Они очень поддаются дурному влиянию. Зависимы от близкого круга людей. У них часто велика любовь к мученичеству и самоистязаниям. Психически это не очень уравновешенный знак.

Плюсы. Положительная черта Рыб – это знак высшей любви. Рыбы умеют любить. Высшая любовь, вера, религия – это их стезя. Потому многие представители этого знака предпочитают уйти в монастырь. Рыбам свойственны скромность и великодушие, миролюбие и склонность к самопожертвованию. Они добродушные и сострадательные. Как и Стрельцы, Рыбы любят животных, у них мягкое сердце, и они испытывают потребность помогать страждущим. Рыбы – всегда лучше медсестры и работники социальных программ. Из Рыб также получаются хорошие искусствоведы, актеры, музыканты, художники, то есть они всегда весьма творческие натуры.

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