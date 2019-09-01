От кризиса до депрессии: астролог рассказал, как избежать катастрофы в сентябре

Павел Глоба дал новый астрологический прогноз

В сентябре 2019 года некоторым знака Зодиака звезды сулят череду неудач и разочарований.

Как сообщил известный астролог Павел Глоба, трем знакам Зодиака в первый месяц осени необходимо проявить мужество, осторожность и выдержку.

По его словам, в сентябре 2019 года Тельцам придется решать очень много постоянно возникающих задач, из-за чего они могут даже впасть в депрессию. Астролог рекомендует проявить терпение, чтобы быстро и успешно справиться с навалившимися проблемами. При должном подходе и оперативном реагировании вы с легкостью пройдете этот не самый гладкий период. Позитивным моментом первого осеннего месяца станет полный порядок в финансовой сфере.

В то же время Девам Павел Глоба советует не транжирить деньги, а сосредоточиться на экономии, так как сентябрь 2019 года сулит Девам безденежье. Если вы спокойно отнесетесь к режиму сохранения энергии в начале сентября, то уже к его окончанию положение улучшится. Помните, что негативный период скоро пройдет, и действуйте по обстоятельствам.

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И наконец людям, родившимся под знаком Рыб, астролог предсказывает в сентябре не самый лучший месяц. Представители этого знака в сентябре 2019 года также могут столкнуться с финансовыми проблемами. Кроме того Рыбам не рекомендуется обижаться и вступать в конфликт. Сохраните лицо, будьте сдержаны, и уже в конце месяца вас ожидают благоприятные перемены на работе, пишет rbc.ua.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, у которых смелость кипит в крови.