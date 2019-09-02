Путину осталось недолго: астролог шокировала неожиданным предсказанием

2 сентября 2019, 00:29

Астролог рассказала, сменит ли Дмитрий Медведев Владимира Путина.

Путин
Астролог рассказала, сменит ли Дмитрий Медведев Владимира Путина

После ухода из власти нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина, скорее всего Россия не прекратит своего существования, заявила известный астролог Тамара Глоба.

По ее мнению, в РФ изменится лишь время, а жизнь, скорее всего, "останется нелегкой, люди по-прежнему будут патриотами, несмотря на отсутствие к тому веских причин".

Она также спрогнозировала, кто может сменить Путина на посту президента России.

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"Президентом после Путина станет не Медведев – не потому что он этого не достоин, а потому что Путин и Медведев – это все-таки одна команда, и уже сейчас очевидно, что люди хотят перемен, а команда, которая у власти, слишком для этих перемен консервативна", - цитирует астролога newsma.ru.

Напомним, ранее астролог рассказал, когда Лукашенко потеряет власть.

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Россия астролог Владимир Путин Тамара Глоба
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