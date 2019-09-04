Путин сгинет: известный астролог назвал дату окончания войны на Донбассе

Владимир Путин уйдет в небытие, предрекает астролог / Reuters

Известный астролог Павел Глоба заявил о том, что вооруженный конфликт на Донбассе завершится уже в 2020 году.

"Что касается Украины, то для нее прогноз вполне оптимистичный. В 2020 году закончится многолетняя война на востоке Украины", - цитирует астролога esoreiter.ru.

Вместе с тем он считает, что оккупированные части Луганской и Донецкой областей, скорее всего, войдут в состав России.

Павел Глоба также прогнозирует, что для России в 2020 году начнется новый тридцатилетний цикл, однако судьбоносные изменения будут протекать довольно болезненно.

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Астролог добавил, что существующая модель власти уйдет в прошлое, а страну ждет новая политическая модель управления.

Напомним, ранее астролог рассказал, когда Лукашенко потеряет власть.