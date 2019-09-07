Заговоры, агрессия и хаос: астрологи назвали самые опасные дни в сентябре

В сентябре стоит обратить внимание на душевное спокойствие и уравновешенность

В сентябре 2019 года сразу несколько дней таят в себе угрозы и опасности. Как рассказали астрологи, в эти дни стоит обратить особое внимание на душевное спокойствие и уравновешенность, что станет залогом успеха и удачи.

Астрологи предупредили, что 9 сентября растущая Луна в Козероге сулит настоящий день энергетического хаоса, который может спровоцировать настоящую неразбериху. На этот день лучше не назначать никаких важных встреч по работе или любовных свиданий. Произвести впечатление на окружающих 9 числа станет очень непросто, как бы хорошо вы ни выглядели и какими бы обаятельными ни казались. В этот день многие люди перестанут доверять окружающим. Это приведет к разладу. В любовных и дружеских отношениях возможны вспышки ревности, которые могут перерасти в ссоры. Астрологи рекомендуют давать близким больше свободы и не посягать на личное пространство друг друга.

Следующим опасным днем сентября астрологи назвали 16 число. В этот день стоит ожидать заметной потери сил, как физических, так и интеллектуальных. Эксперты в астрологии отмечают, что это произойдет это из-за пребывания убывающей Луны в Знаке Овна. Такое сочетание крайне негативно сказывается и на восстановлении сил. Это значит, что отдых не сможет принести столько удовольствия, сколько должен. Астрологи советуют не тратить силы попусту 16 числа. Для этого нужно правильно расставить приоритеты.

Читайте такжеПутину осталось недолго: астролог шокировала неожиданным предсказаниемЕще одну опасность будет таить 23 сентября. Этот день подарит лень, апатию и негатив, которые будут обусловлены переходом Солнца в Знак Весов. Многие люди почувствуют большой приток негативных эмоций. Добавит масла в огонь тот факт, что это будет понедельник: в первый день недели на головы людей могут свалиться новые неприятные обязанности. Главное в такие дни — не срывать негатив на близких, друзьях и коллегах. Ссоры, которые произойдут 23 числа, могут остаться в памяти людей на очень долгий срок, омрачив дружбу или любовь, поставив на ней темное пятно. Заговоры от ссор и скандалов помогут снизить вероятность неприятного исхода. Работать в этот день станет очень непросто, потому что люди почувствуют сильное нежелание решать проблемы. Упадет продуктивность не только отдельных людей, но и в целом предприятий и компаний. Управлению лучше следить за тем, чтобы персонал выполнял все строго по правилам и не откланялся от плана. Каждый должен следовать обязанностям, пишет slovofraza.com.

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И наконец в день новолуния в Деве, 28 сентября, стоит ждать настоящих опасностей. Люди в этот день рискуют страдать спутанностью мыслей, потерей ориентации, а также необъяснимой тревогой. В подобные дни астрологи отмечают наличие регресса в большинстве сфер жизни. Там, где его нет, есть застой и проблемы. Если в этот день браться за какие-то важные дела, тратить много денег, бросаться обещаниями направо и налево, то можно подготовить почву для того, чтобы в скором времени стать аутсайдерами. Во взаимоотношениях, работе и делах лучше занять оборонительную позицию или даже позицию наблюдателя. В борьбе с неурядицами поможет наличие плана "Б", а также следование своим личным принципам, сохранение тактичности.

Напомним, ранее астролог рассказал, как избежать катастрофы в сентябре.