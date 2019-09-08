Трамп умрет в адских муках: всплыло жуткое предсказание о 45-ом президенте США

Дональду Трампу предсказали жуткую смерть / Reuters

В Сети появилось неожиданное предсказание о 45-ом президенте США Дональде Трампе. Известная болгарская прорицательница Ванга предрекла Трампу тяжелую болезнь и смерть.

При этом, согласно пророчеству, 73-летнему Трампу грозит глухота, а также серьезные проблемы с мозгом.

"Тошнота, внезапная потеря слуха, повреждения мозга и, наконец, глухота", - предсказывает Ванга Трампу незавидную судьбу.

Стоит отметить, что пророчество опубликовано в свободном переводе, а многие пользователи в Сети обращают внимание на то, что такие предсказания Ванги могут быть попросту сфабрикованы.

Читайте такжеПутину осталось недолго: астролог шокировала неожиданным предсказанием

Напомним, ранее астролог назвал дату окончания войны на Донбассе.