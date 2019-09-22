Расслабляться рано: астролог рассказал, почему будет "трясти" Россию

Астролог рассказал, почему август для России всегда будет месяцем катастроф / скриншот

Этим летом России пришлось несладко: горели леса, взорвалась ракета под Северодвинском, в Москве проходили протесты, а также было много других резонансных событий. В комментарии Главреду астролог Влад Росс рассказал, почему "трясло" Россию, и предпредил, что россиянам не стоит расслабляться.

"Самая точная натальная карта России составлена на тот день, когда Горбачев сказал, что уходит в отставку, и момент, когда был поднят российский флаг – 25 декабря 1991 года вечером, как раз шла программа "Время". Россия – Козерог, а потому, как правило, различные несчастные случаи, ЧП и катастрофы в этой стране случаются в августе. Август – под знаком Льва, а он всегда является предвестником катастроф и смерти для Козерога", - отметил астролог.

Согласно прогнозу Росса, в будущем разнообразные фатальные и неприятные ситуации в России будут происходить именно в последний месяц лета.

Читайте также"Путинский режим в 2021 - всё": астролог предсказал изгнание Путина от руки шамана"Вспомните, то в августе Россию настиг дефолт, то в августе затонула атомная подводная лодка "Курск", то в августе случился путч, то масштабные пожары охватили огромные лесные массивы…Потому мой прогноз еще в начале этого года был однозначен: Россию будет "трясти" в августе, пока Солнце будет находиться в зодиакальном знаке Льва. И этот прогноз полностью сбылся. Техногенные катастрофы и различные сложные ситуации и в дальнейшем будут происходить в России в августе", - заявил эксперт.

"Также в августе Сатурн проходил по Урану и Нептуну, что сулило подобные события российскому государству. Уран – это всегда экстремальные ситуации и перевороты. Неслучайно именно в августе началось движение против российской власти, что вылилось в акции протестов. Но Путин сумел "заморозить" недовольство и возмущение общественности, потому что Сатурн дает возможность "заморозить" ситуацию и не допустить более масштабную революцию", - объяснил астролог.

Кроме того, Росс отметил, что Нептун указывает на морские воды, потому в этот период часты ЧП в морях.

"Уран – сулит выбросы отравляющих веществ, в том числе радиации. Что мы и наблюдали в результате чрезвычайной ситуации в Архангельской области. Однако это – только предвестники сложных ситуаций, которые будут сотрясать Россию в будущем в последний месяц лета", - предупредил он.

Читайте такжеМесяц лжи и неприятностей: астролог рассказал, чего ждать в сентябре каждому знаку ЗодиакаПо словам астролога, в политической жизни России пока что все будет без изменений.

"Август закончился – в России станет спокойнее. Но – только до следующего лета. Расслабляться рано. Хотя на этот год все самые серьезные трагические события уже произошли, и до конца года масштабных аварий и неприятность случится мало. В любом случае, прогнозы оправдались: август для России стал самым кошмарным месяцем этого года", - резюмировал он.

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