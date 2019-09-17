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Гороскоп на 18 сентября 2019: кому светит серьезный "удар по кошельку" и надувательства

17 сентября 2019, 22:30

Тельцам грозит аврал, предупредил гороскоп на 18 сентября 2019.

Гороскоп предупредил, что в среду ряду знаков Зодиака грозят неприятности - Гороскоп на 18 сентября 2019
Гороскоп предупредил, что в среду ряду знаков Зодиака грозят неприятности / rabstol.net

Появился гороскоп на 18 сентября 2019 - на среду, в прогнозе говорится, что день окажется нерадужным для людей, рожденных под некоторыми знаками Зодиака - Близнецы, Скорпион, Телец и Весы.

Близнецов будет легко вовлечь в чужие планы, которые после проверки могут оказаться надувательством, приводит данные астролога Павла Глобы SlovoFraza.

По словам эксперта, Близнецам грозят провалы, а основные их причины - фанатизм, мнительность и самоуверенность

У Скорпионов из-за ошибок, лишних хлопот и ненужных встреч возможны разочарования и даже серьезные материальные потери, поэтому лучше быть осторожными во время встреч и при общении.

Нерадужный гороскоп на завтра и для Тельцов, представителям этого знака "светит" авральная ситуация. Глоба посоветовал Тельцам не суетиться и не хвататься за все дела одновременно - лучше работать в одном направлении.

Читайте такжеГороскоп на неделю: к каким неприятностям готовитьсяАстролог добавил, что Весам звезды сулят много неотложных забот, суеты, возможны споры по вопросам, которые давно согласованы.

К Весам могут нагрянуть гости и нарушить выстроенные планы, поэтому гороскоп на 18 сентября 2019 советует отменить запланированные встречи.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака и рассказал прогноз Главреду. Эксперт предупредил, что неудачниками месяца, в частности, будут Близнецы.

близнецы гороскоп Зодиак весы Телец Скорпион Павел Глоба
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