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Гороскоп на завтра: кому грозит серьезный "удар по кошельку" и надувательства

17 сентября 2019, 15:32

Гороскоп на 18 сентября 2019 предупредил Тельцов об аврале.

В среду ряду знаков Зодиака грозят неприятности, предупредил гороскоп - Гороскоп на 18 сентября 2019
В среду ряду знаков Зодиака грозят неприятности, предупредил гороскоп / rabstol.net

Составлен гороскоп на 18 сентября 2019 - на среду, этот день ожидается неблагоприятным для представителей ряда знаков Зодиака.

Близнецов будет легко вовлечь в чужие планы, которые после проверки могут оказаться надувательством, основные причины провалов – фанатизм, мнительность и самоуверенность, приводит гороскоп астролога Павла Глобы SlovoFraza.

По словам эксперта, Скорпионам из-за ошибок, лишних хлопот и ненужных встреч грозят разочарования и даже серьезные материальные потери, поэтому лучше быть осторожными во время встреч и при общении.

Гороскоп на завтра предупреждает, что Тельцам "светит" авральная ситуация, не стоит суетиться, браться за все дела одновременно, лучше действовать в одном направлении.

Читайте такжеГороскоп на неделю: к каким неприятностям готовитьсяАстролог добавил, что Весам звезды сулят много неотложных забот, суеты, возможны споры по вопросам, которые давно согласованы.

Гороскоп на 18 сентября 2019 советует отменить запланированные встречи, поскольку могут нагрянуть гости и нарушить выстроенные планы.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака и рассказал прогноз Главреду. Эксперт предупредил, что неудачниками месяца, в частности, будут Близнецы.

близнецы гороскоп Зодиак весы Телец Скорпион Павел Глоба
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