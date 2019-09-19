"Веселый" гороскоп на 19 сентября 2019: кому ждать крупных неприятностей и обострения интриг

Гороскоп на 19 сентября 2019 предупреждает, что Львам грозят крупные неприятности с кошельком / rabstol.net

Гороскоп на сегодня - на четверг, 19 сентября, невеселый для людей, рожденных под тремя из 12 знаков Зодиака - Лев, Рыбы и Козерог - звезды предупреждают их о разных неприятностях.

Львам в случае каких-либо нарушений грозят крупные неприятности в финансовой сфере, сообщает SlovoFraza со ссылкой на астролога Павла Глобу.

По данным эксперта, особо внимательным нужно быть представителям этого знака, которые имеют дело с общественными деньгами.

Рыбам "светит" усиление интриг конкурентов, возможны внезапные преграды в делах. Из-за скачка курса валют или кризиса на биржах может ухудшиться материальное положение, предупреждает гороскоп на 19 сентября 2019.

Глоба добавил, что Рыбы могут справиться с проблемами с помощью неординарных решений.

Читайте такжеГороскоп на неделю: к каким неприятностям готовитьсяСегодня Козерогам грозят семейные и рабочие проблемы. Людям, рожденным под этим знаком, необходимо будет отдать много сил, чтобы оказать помощь близким и укрепить старые связи.

Напомним, астролог Влад Росс обнародовал гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что лузерами первого месяца осени станут представители нескольких знаков Зодиака, в частности, знака Рыбы.