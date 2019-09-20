Тревожный гороскоп на завтра: кому опасаться удара в спину

Скорпионам стоит опасаться удара в спину, предупредил гороскоп на завтра / golbis.com

Гороскоп на 20 сентября 2019 - на пятницу, тревожный для представителей трех знаков Зодиака - Скорпион, Стрелец и Козерог.

В этот день возможно возникновения новых проблем, а также есть вероятность того, что придется решать и чужие.

Гороскоп на завтра предупреждает, что Скорпионам грозят обман и клевета со стороны людей, которым они всецело доверяют.

Возможны интриги людей, которые тайно желают зла. Клеветника нужно найти и поставить на место, иначе возможен серьезный удар по репутации.

Скорпионам в пятницу будет мешать работать отсутствие желания действовать, если оно не появится - лучше отпроситься с работы. Есть вероятность того, что на представителей этого знака обрушатся не их проблемы и их придется решать.

Стрельцам гороскоп на 20 сентября 2019 может открыть глаза на коллег - кто-то из окружения на работе хочет сделать им "подножку". Человека с плохими помыслами нужно найти и пресечь на корню его негативные планы.

Читайте такжеМесяц лжи и неприятностей: астролог рассказал, чего ждать в сентябре каждому знаку ЗодиакаЛюдям, рожденным под этим знаком, придется заниматься не очень приятными делами и обдумывать сложные задачи. Трудности будут преодолены, однако не без помощи друзей и знакомых, которым была оказана услуга.

Стрельцам светят и проблемы со здоровьем - возможно плохое самочувствие и вялость.

Козерогам гороскоп на завтра советует опасаться семейных конфликтов, поскольку они могут стать причиной большого количества взаимных обид. В пятницу представителям этого знака "светят" дела, которые они не любят.

Рожденным под этим знаком люди могут стать главными персонажами пересудов, однако на сплетни не нужно обращать внимания и не стоит сворачивать со своего пути.

Ранее российский астролог Василиса Володина обнародовала гороскоп на неделю - 16-22 сентября. В прогнозе говорится, что на этой неделе представителям всех знаков Зодиака стоит готовиться к столкновению со слухами и фейками.