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Гороскоп на 21 сентября 2019: названы три счастливчика

21 сентября 2019, 12:55

Представителям ряда знаков Зодиака грозят серьезные неприятности, предупредил гороскоп на сегодня.

В субботу представители трех знаков Зодиака будут счастливчиками, отмечает гороскоп - Гороскоп на 21 сентября 2019
В субботу представители трех знаков Зодиака будут счастливчиками, отмечает гороскоп / Whats-Your-Sign

Гороскоп на 21 сентября 2019 для всех знаков Зодиака - на субботу, предупреждает, что в этот день счастливчиками будут люди, родившиеся под знаком Овен, Телец, Весы, а представителям восьми знаков придется несладко.

В первый выходной день возможны не только рядовые неприятности, семейные недоразумения, но и болезни, ограбления, могут вылезти наружу допущенные ошибки, распространенная ложь.

Гороскоп на сегодня: лузеры дня

Гороскоп - Близнецы

Близнецам грозит "напряженка" дома, может сложиться тупиковая ситуация в отношениях с близкими. Причина проблем может крыться в глубине души самых Близнецов, поэтому стоит вдумчиво во всем разобраться.

Несоблюдение формальностей в этот день может повлечь за собой неожиданные последствия. Сегодня возможно появление новых интересов и ощутимое расширение кругозора.

Гороскоп на 21 сентября 2019 для Раков

Перед носом у Раков могут захлопнуться важные для них двери. Представителям этого знака может навредить их упрямство и напористость - лучше задействовать фантазию.

Суббота прогнозируется печальной, она будет не идти, а тянуться. В этот день лучше отдохнуть. Есть угроза оказаться в ловушке своих фантазий.

Гороскоп - Лев

Львы могут подхватить вирус, также им грозит обострение хронических болезней. Стоит навести порядок в своей жизни. Возможны приятные сюрпризы. Лучше обращать внимание на мелкие детали, поскольку в будущем они могут оказаться важными.

Гороскоп на 21 сентября 2019 для Скорпионов

Могут стать явными ложь, фантазии и ошибки, возможно проявление агрессии. В этот день не стоит давать старт новым делам и рисковать. Необходимо быть очень внимательными в делах, которые касаются денег.

Есть шанс найти союзника, который будет длительное время оказывать помощь. Можно получить сведения, которые позволят избежать серьезных "проколов".

Гороскоп на сегодня для Стрельцов

Стрельцам грозят серьезные конфликты в семье, болезни и случайные травмы. Нужно быть осторожными, можно допустить глупые ошибки, за которые возможно серьезное наказание. Людям, рожденным под этим знаком, "светят" недомогание и переутомление.

Гороскоп - Козерог

Не стоит вступать в брак, заключать финансовые сделки и долгосрочные соглашения. В это день можно совершить шаги, которые в будущем будут вспоминаться с сожалением. Есть риск, что Козероги допустят ошибки в расчетах. Возможна отчужденность и недоверие в семье.

Гороскоп 21 сентября 2019 для Водолеев

Водолеям грозит встряска в любовных отношениях, возможно недовольство своей второй половинкой. В этот день лучше не оценивать качества людей. Нельзя рассчитывать на молниеносный прогресс в делах. Существует угроза стать жертвой чужих интриг.

Гороскоп на сегодня для Рыб

Существует большая угроза ограблений, потерь и болезней. Лучше не соглашаться сразу на предложения и не вестись на слишком заманчивые обещания. Возможно возникновение конфликтов и начало служебного романа.

Гороскоп на 21 сентября 2019: счастливчики дня

Гороскоп - Овен

Овнам звезды сулят удачные деловые встречи. Возможен старт обучения, которое в будущем может позитивно отразиться на карьере. Стоит прикладывать свои усилия к правильному объекту. Очень полезными могут оказаться советы старых знакомых.

Гороскоп на сегодня для Тельцов

Тельцам стоит воплощать в жизнь свои мечты или проекты. Необходимо показывать упорство, проявлять инициативу и не бояться обращаться за поддержкой к начальству. Из-за любого промаха могут возникнуть неприятности. Если есть любимый человек, - в это день ему необходимо уделить внимание. 

Гороскоп на 21 сентября 2019 для Весов

Благоприятный день для расширения бизнеса, в частности, создания новых филиалов. Операции с деньгами необходимо проводить максимально быстро. Если вы хотите добиться чего-либо - чаще об этом говорите. В этот день можно много добиться, однако нужно приложить усилия.

Суббота будет нейтральным днем для людей, которые родились под знаком Дева.

Гороскоп - Дева

Сегодня Дев будет тянуть на деятельность, им захочется что-то поменять. Задуманные действия могут окончиться неожиданным, но не провальным результатом. День прогнозируется интересный и плодотворный.

Напомним, астролог из России Василиса Володина опубликовала гороскоп на неделю - 16-22 сентября. В гороскопе отмечается, что на текущей неделе людям, рожденным под всеми знаками Зодиака, необходимо опасаться фейков.

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