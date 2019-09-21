Гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака: кто - счастливчик дня

В субботу представители трех знаков Зодиака будут счастливчиками, отмечает гороскоп / Whats-Your-Sign

Гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака - на субботу, 21 сентября, предупреждает, что в этот день счастливчиками будут люди, родившиеся под знаком Овен, Телец, Весы, а представителям восьми знаков придется несладко.

В первый выходной день возможны не только рядовые неприятности, семейные недоразумения, но и болезни, ограбления, могут вылезти наружу допущенные ошибки, распространенная ложь.

Гороскоп на 21 сентября 2019: лузеры дня

Гороскоп - Близнецы

Близнецам грозит "напряженка" дома, может сложиться тупиковая ситуация в отношениях с близкими. Причина проблем может крыться в глубине души самых Близнецов, поэтому стоит вдумчиво во всем разобраться.

Несоблюдение формальностей в этот день может повлечь за собой неожиданные последствия. Сегодня возможно появление новых интересов и ощутимое расширение кругозора.

Гороскоп на сегодня для Раков

Перед носом у Раков могут захлопнуться важные для них двери. Представителям этого знака может навредить их упрямство и напористость - лучше задействовать фантазию.

Суббота прогнозируется печальной, она будет не идти, а тянуться. В этот день лучше отдохнуть. Есть угроза оказаться в ловушке своих фантазий.

Гороскоп - Лев

Львы могут подхватить вирус, также им грозит обострение хронических болезней. Стоит навести порядок в своей жизни. Возможны приятные сюрпризы. Лучше обращать внимание на мелкие детали, поскольку в будущем они могут оказаться важными.

Гороскоп на сегодня для Скорпионов

Могут стать явными ложь, фантазии и ошибки, возможно проявление агрессии. В этот день не стоит давать старт новым делам и рисковать. Необходимо быть очень внимательными в делах, которые касаются денег.

Есть шанс найти союзника, который будет длительное время оказывать помощь. Можно получить сведения, которые позволят избежать серьезных "проколов".

Гороскоп на 21 сентября 2019 для Стрельцов

Стрельцам грозят серьезные конфликты в семье, болезни и случайные травмы. Нужно быть осторожными, можно допустить глупые ошибки, за которые возможно серьезное наказание. Людям, рожденным под этим знаком, "светят" недомогание и переутомление.

Гороскоп - Козерог

Не стоит вступать в брак, заключать финансовые сделки и долгосрочные соглашения. В это день можно совершить шаги, которые в будущем будут вспоминаться с сожалением. Есть риск, что Козероги допустят ошибки в расчетах. Возможна отчужденность и недоверие в семье.

Гороскоп на сегодня для Водолеев

Водолеям грозит встряска в любовных отношениях, возможно недовольство своей второй половинкой. В этот день лучше не оценивать качества людей. Нельзя рассчитывать на молниеносный прогресс в делах. Существует угроза стать жертвой чужих интриг.

Гороскоп на 21 сентября 2019 для Рыб

Существует большая угроза ограблений, потерь и болезней. Лучше не соглашаться сразу на предложения и не вестись на слишком заманчивые обещания. Возможно возникновение конфликтов и начало служебного романа.

Гороскоп на 21 сентября 2019: счастливчики дня

Гороскоп - Овен

Овнам звезды сулят удачные деловые встречи. Возможен старт обучения, которое в будущем может позитивно отразиться на карьере. Стоит прикладывать свои усилия к правильному объекту. Очень полезными могут оказаться советы старых знакомых.

Гороскоп на сегодня для Тельцов

Тельцам стоит воплощать в жизнь свои мечты или проекты. Необходимо показывать упорство, проявлять инициативу и не бояться обращаться за поддержкой к начальству. Из-за любого промаха могут возникнуть неприятности. Если есть любимый человек, - в это день ему необходимо уделить внимание.

Гороскоп на 21 сентября 2019 для Весов

Благоприятный день для расширения бизнеса, в частности, создания новых филиалов. Операции с деньгами необходимо проводить максимально быстро. Если вы хотите добиться чего-либо - чаще об этом говорите. В этот день можно много добиться, однако нужно приложить усилия.

Суббота будет нейтральным днем для людей, которые родились под знаком Дева.

Гороскоп - Дева

Сегодня Дев будет тянуть на деятельность, им захочется что-то поменять. Задуманные действия могут окончиться неожиданным, но не провальным результатом. День прогнозируется интересный и плодотворный.

Напомним, астролог из России Василиса Володина опубликовала гороскоп на неделю - 16-22 сентября. В гороскопе отмечается, что на текущей неделе людям, рожденным под всеми знаками Зодиака, необходимо опасаться фейков.