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Гороскоп на сегодня: кому грозят провалы, атака вирусов и плачевный флирт

22 сентября 2019, 06:50

Представителей одного из знаков Зодиака ждет неприятный разговор, отметил гороскоп на 22 сентября 2019.

Тельцам, Ракам и Весам будет несладко, говорит гороскоп на 22 сентября 2019
Тельцам, Ракам и Весам будет несладко, говорит гороскоп на 22 сентября 2019 / Скриншот

Гороскоп на 22 сентября 2019 - на воскресенье, очень тревожный для представителей трех знаков Зодиака - Телец, Рак и Весы.

Сегодня возможны провальные авантюры, атака вирусов и плачевные последствия от флирта.

Тельцам грозят неприятности с кошельком. При недостаточном количестве денег не стоит ввязываться в авантюры, поскольку они могут оказаться провальными. В это день не стоит говорить о деньгах. Можно попасть на скучнейшее мероприятие, из которого будет сложно уйти. 

Раков гороскоп на сегодня предупреждает об упадке сил и ослаблении иммунитета. Представителей этого знака могут атаковать бактерии и вирусы и уложить в постель. В общении необходимо проявлять такт и не поднимать болезненные для собеседника темы.

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Гороскоп на 22 сентября 2019 утверждает, что в этот день необходимо сторониться случайных знакомств, поскольку легкий флирт может повлечь неожиданные плачевные последствия. Нельзя поддаваться раздражению. 

Ранее российский астролог Василиса Володина раскрыла гороскоп на неделю - 16-22 сентября. Эксперт предупредила, что на этой неделе представителям всех знаков Зодиака стоит опасаться слухов.

гороскоп Зодиак
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