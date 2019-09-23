Гороскоп на сегодня: кому в осеннее равноденствие "светят" несчастные случаи

Близнецам "светят" несчастные случаи, предупредил гороскоп на сегодня / Imenno

Гороскоп на сегодня - на понедельник, 23 сентября (День осеннего равноденствия), для представителей двух знаков Зодиака очень неблагоприятный - Близнецам и Ракам грозят травмы и несчастные случаи.

Также неприятности "светят" Девам - возможны конфликты, особенно осмотрительными нужно быть в дороге.

Представителям этого знака гороскоп на 23 сентября 2019 советует воздержаться от посещения важных мероприятий, связанных с учебой, флиртовать с женатыми людьми, и давать советы, когда об этом не просят.

Самый тревожный прогноз - для Близнецов. Стоит остерегаться несчастных случаев, травм. Близнецам необходимо быть осмотрительными во время вождения транспортных средств, занимаясь спортом, а также при использовании потенциально опасных предметов. Близнецы могут получить новости, которые могут "сбить с ног".

Читайте такжеМесяц лжи и неприятностей: астролог рассказал, чего ждать в сентябре каждому знаку ЗодиакаНе намного лучше гороскоп на сегодня и для Рака. Людям, рожденным под этим знаком, грозят не только травмы, но и разбирательства, большие проблемы и опасности. Есть угроза заболеть из-за сильного напряжения. Конфликты могут перерасти в серьезные противостояния. Кроме того, Раков могут подстерегать провалы на любовном "фронте".

Ранее российский астролог Василиса Володина разместила гороскоп на неделю - 16-22 сентября. В прогнозе отмечается, что на этой неделе представителям всех знаков Зодиака стоит остерегаться лживых сведений.