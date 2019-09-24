Гороскоп на сегодня: кого ждет сюрприз, тайный поклонник и любовные авантюристы

Овны могут встретиться с любовными авантюристами, предупредил гороскоп на сегодня / rabstol.net

Гороскоп на 24 сентября 2019 - на вторник, дарит надежду на приятности представителям двух знаков Зодиака - Близнецы и Весы, им звезды сулят приятные сюрпризы.

Весам также "светит" проведение вечера в компании тайного поклонника. А прогноз для Овнов немного тревожный, им стоит опасаться любовных авантюристов.

Овен - гороскоп на 24 сентября 2019

Возможны неприятности в финансовой сфере и на любовном "фронте". Представители этого знака могут сделать очень неприятные открытия относительно своей второй половинки.

Стоит проводить больше времени дома и даже не думать о романах на стороне - можно столкнуться с любовной авантюристкой/авантюристом. Возможны мелкие промахи, которые не повлекут последствия.

Телец - гороскоп на 24 сентября 2019

Благоприятный день для оформления документов, разрешения формальностей относительно наследства и проведения операций с имуществом, особенно - недвижимым.

Не стоит пренебрежительно относиться к деловым предложениям.Новые знакомства могут закончиться романом. Незнакомые люди могут нести опасность - им нельзя раскрывать личные данные.

Близнецы - гороскоп на 24 сентября 2019

Сегодня Близнецам "светит" сюрприз, возможно получение очень интересного предложениям. Лучше отложить принятие важных решений. Могут возникнуть скандалы, особенно спокойными стоит быть в транспорте.

Рак - гороскоп на 24 сентября 2019

Ракам грозит аврал на работе, необходимо взяться за одно дело и "довести до ума". Стоит закончить давно начатые важные дела. Можно неожиданно получить деньги. Запланированные в этот день поездки могут оказаться удачными. Людям, рожденным под этим знаком, грозит возврат к старой плохой привычке.

Лев - гороскоп на 24 сентября 2019

Не стоит решать важные вопросы, необходимо уделить внимание себе, в частности, можно расслабиться в теплой ванне. Лучше не разбрасываться саркастическими высказываниями и прислушиваться к советам. Есть вероятность ссор с соседями. Вечер может пройти в романтической атмосфере.

Дева - гороскоп на 24 сентября 2019

Девам грозят провалы в налаживании общения с важными людьми и продвижении новых проектов. Принятие важных решений лучше отложить. Сегодня риск неоправдан, и на авантюры решаться не стоит. Возможны приятные покупки.

Весы - гороскоп на 24 сентября 2019

Представители этого знака Зодиака могут провести вечер с тайным поклонником. Во время отдыха необходимо контролировать расходы - можно потратить слишком много.

Читайте такжеГороскоп на неделю: непримиримая вражда "переродится"Вероятны приятные сюрпризы. Нельзя делать необдуманные поступки - из-за них возможны неприятности. Все важные действия стоит обдумывать.

Скорпион - гороскоп на 24 сентября 2019

Сегодня можно добиться позитивных подвижек на работе и достичь поставленной цели. Могут возникать споры с близкими. Общение с новыми людьми может привести к неприятностям. Возможна болезнь родственника.

Стрелец - гороскоп на 24 сентября 2019

Состояние здоровья улучшится. Можно попробовать новую диету. Можно достичь серьезного прогресса в делах, найти новых друзей или любовь. Возможно появление возможности заработать на хобби.

Козерог - гороскоп на 24 сентября 2019

Можно осуществить свои желания и показать достоинства. Могут возникнуть отличные идеи. Спешка в делах может стать причиной серьезных ошибок. В отношения со второй половинкой можно привнести что-то новое.

Водолей - гороскоп на 24 сентября 2019

Сегодня Водолеям грозят ссоры с начальством, возможны кражи - необходимо внимательно следить за своими вещами. Важные дела лучше отложить. День благоприятный для отдыха и мелких покупок. Не стоит никому одалживать деньги.

Рыбы - гороскоп на 24 сентября 2019

Необходимо откладывать деньги и завершить ранее начатые дела. Благодаря находчивости могут воплотиться в жизнь давние желания. В этот день можно познакомиться с приятным человеком. Нельзя вклиниваться в чужие споры.

Напомним, астролог Влад Росс рассказал Главреду гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака. Собеседник предупредил, что на протяжении месяца неудачи грозят Близнецам, Девам, Стрельцам и Рыбам.