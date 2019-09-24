"Помешаны": астролог назвал самый капризный знак Зодиака

Самый капризный знак Зодиака - Рак, сообщил астролог / golbis.com

Астролог Влад Росс сказал, что из 12 знаков Зодиака самым капризным, семейным и миролюбивым является Рак.

Рожденные под этим знаком люди помешаны на осторожности и безопасности, что порой переходит все границы, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, гороскоп для Рака свидетельствует, что у представителей этого знака всегда преобладают эмоции, и разум уступает чувствам.

"…Раки категорически не любят перемен, для них катастрофа, если меняется мир или привычная для них среда обитания", - добавил астролог.

Росс подчеркнул, что Раки любят читать, фантазировать, умеют талантливо образно писать и при этом всегда стремятся к опрятной и приятной обстановке в доме.

Ранее Влад Росс озвучил Главреду гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака. Астролог отметил, что на протяжении первого месяца осени счастливчиками, в частности, будут Раки.