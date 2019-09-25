Гороскоп на сегодня: кому грозят уколы судьбы, резкие перемены и отравления

Одному знаку Зодиака "светят" препятствия во всех начатых делах, говорит гороскоп на 25 сентября.
Серьезные неприятности звезды сулят на среду, 25 сентября, людям, которые родились под знаками Зодиака Близнецы, Стрелец и Водолей, предупредил гороскоп на сегодня.
Близнецам стоит готовиться к уколам судьбы, Стрельцам - к резким переменам, а Водолеям - к отравлениям.
Гороскоп на 25 сентября 2019: кому и какие грозят неприятности
Гороскоп на сегодня Близнецы
Близнецов ожидают уколы судьбы, могут оживиться конкуренты. Возможны неприятные сюрпризы, к некоторыми из них можно подготовиться. Могут навалиться сложные дела, которые никто не сможет помочь сделать. Не стоит отрываться от реальности и доверять новым знакомым.
Гороскоп - Стрелец
Стрельцам грозит резкое изменение работы. Могут возникнуть препятствия во всех начатых делах. Возможно ухудшение самочувствия - представителям этого знака "светит" упадок сил. Лучше воздержаться от употребления алкоголя и необычных блюд.
Гороскоп на 25 сентября 2019 - Водолей
Сегодня Водолеям звезды сулят тяжелый день, есть вероятность отравиться чем-либо. Лучше не соглашаться на новые предложения, они могут оказаться "мыльным пузырем". С другой стороны, смена деятельности может привести к карьерному росту. Возможна перепалка с близкими.
Ранее астролог Влад Росс раскрыл гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что лузерами месяца будут представители четырех знаков - Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы.