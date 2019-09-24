Гороскоп на завтра: кому грозят уколы судьбы, резкие перемены и отравления

Одному из знаков Зодиака звезды сулят препятствия во всех начатых делах, предупредил гороскоп на 25 сентября.
Гороскоп на завтра, на среду, 25 сентября, сулит серьезные неприятности представителям трех из 12 знаков Зодиака - Близнецы, Стрелец и Водолей.
Близнецам грозят уколы судьбы, Стрельцам - резкие перемены, в Водолеям - отравления.
Гороскоп на 25 сентября 2019: кому и какие грозят неприятности
Гороскоп - Близнецы
Близнецов ожидают уколы судьбы, могут оживиться конкуренты. Возможны неприятные сюрпризы, к некоторыми из них можно подготовиться. Могут навалиться сложные дела, которые никто не сможет помочь сделать. Не стоит отрываться от реальности и доверять новым знакомым.
Гороскоп на завтра Стрелец
Стрельцам грозит резкое изменение работы. Могут возникнуть препятствия во всех начатых делах. Возможно ухудшение самочувствия - представителям этого знака "светит" упадок сил. Лучше воздержаться от употребления алкоголя и необычных блюд.
Гороскоп на 25 сентября 2019 - Водолей
Водолеям звезды сулят тяжелый день, есть вероятность отравиться чем-либо. Лучше не соглашаться на новые предложения, они могут оказаться "мыльным пузырем". С другой стороны, смена деятельности может привести к карьерному росту. Возможна перепалка с близкими.
Ранее астролог Влад Росс раскрыл гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что лузерами месяца будут представители четырех знаков - Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы.