Гороскоп на завтра: кому "светят" уколы судьбы, резкие перемены и отравления

Представителям одного из знаков Зодиака грозят препятствия во всех начатых делах, говорит гороскоп на 25 сентября / Whats-Your-Sign

Представителям трех знаков Зодиака - Близнецы, Стрелец и Водолей - гороскоп на завтра, на среду, 25 сентября, сулит серьезные неприятности.

Близнецам грозят уколы судьбы, Стрельцам - резкие перемены, в Водолеям - отравления.

Гороскоп на 25 сентября 2019: кому и какие грозят неприятности

Гороскоп - Близнецы

Близнецов ожидают уколы судьбы, могут оживиться конкуренты. Возможны неприятные сюрпризы, к некоторыми из них можно подготовиться. Могут навалиться сложные дела, которые никто не сможет помочь сделать. Не стоит отрываться от реальности и доверять новым знакомым.

Гороскоп на завтра Стрелец

Стрельцам грозит резкое изменение работы. Могут возникнуть препятствия во всех начатых делах. Возможно ухудшение самочувствия - представителям этого знака "светит" упадок сил. Лучше воздержаться от употребления алкоголя и необычных блюд.

Гороскоп на 25 сентября 2019 - Водолей

Водолеям звезды сулят тяжелый день, есть вероятность отравиться чем-либо. Лучше не соглашаться на новые предложения, они могут оказаться "мыльным пузырем". С другой стороны, смена деятельности может привести к карьерному росту. Возможна перепалка с близкими.

Ранее астролог Влад Росс раскрыл гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что лузерами месяца будут представители четырех знаков - Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы.