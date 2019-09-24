Гороскоп на завтра: кому "светят" уколы судьбы, резкие перемены и отравления

Представителям одного из знаков Зодиака грозят препятствия во всех начатых делах, говорит гороскоп на 25 сентября.
Представителям трех знаков Зодиака - Близнецы, Стрелец и Водолей - гороскоп на завтра, на среду, 25 сентября, сулит серьезные неприятности.
Близнецам грозят уколы судьбы, Стрельцам - резкие перемены, в Водолеям - отравления.
Гороскоп на 25 сентября 2019: кому и какие грозят неприятности
Гороскоп - Близнецы
Близнецов ожидают уколы судьбы, могут оживиться конкуренты. Возможны неприятные сюрпризы, к некоторыми из них можно подготовиться. Могут навалиться сложные дела, которые никто не сможет помочь сделать. Не стоит отрываться от реальности и доверять новым знакомым.
Гороскоп на завтра Стрелец
Стрельцам грозит резкое изменение работы. Могут возникнуть препятствия во всех начатых делах. Возможно ухудшение самочувствия - представителям этого знака "светит" упадок сил. Лучше воздержаться от употребления алкоголя и необычных блюд.
Гороскоп на 25 сентября 2019 - Водолей
Водолеям звезды сулят тяжелый день, есть вероятность отравиться чем-либо. Лучше не соглашаться на новые предложения, они могут оказаться "мыльным пузырем". С другой стороны, смена деятельности может привести к карьерному росту. Возможна перепалка с близкими.
Ранее астролог Влад Росс раскрыл гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что лузерами месяца будут представители четырех знаков - Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы.