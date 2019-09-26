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Гороскоп на сегодня: кого ждет крах иллюзий, потери и пик ошибок

26 сентября 2019, 08:03

Одному знаку Зодиака нужно опасаться ограблений, предупреждает гороскоп на 26 сентября 2019.

Рыбам светит пик ошибок, предупредил гороскоп на сегодня - Гороскоп на 26 сентября 2019
Рыбам "светит" пик ошибок, предупредил гороскоп на сегодня / Englishfox

Представителей нескольких знаков Зодиака гороскоп на сегодня - на четверг, 26 сентября, предупреждает о серьезных "ударах".

Тельцов ожидает крах иллюзий, Ракам грозят потери, а Рыбам - пик ошибок в юридической сфере.

Гороскоп на 26 сентября: кому грозят серьезные "удары"

Гороскоп - Телец

Тельцам "светят" разочарования, обстоятельства могут складываться не в их пользу. Есть угроза поссориться с начальством. Возможна атака алчных коллег или конкурентов. Необходимо сосредоточиться на посильных задачах. Для поднятия настроения можно себя побаловать какой-либо покупкой.

Гороскоп на сегодня - Рак

Над Раками нависла серьезная угроза ограблений и потерь. Представители этого знака могут заболеть. Стоит обуздать свое настроение и не поддаваться тревоге. Сделайте правильные выводы из допущенных глупостей. 

Гороскоп на 26 сентября 2019 - Рыбы

Рыба грозит пик ошибок в юридической сфере, могут захлопнуться денежные капканы. Необходимо изменить жизнь - разорвать ненужные связи, бросить все ненужное и перейти на новый уровень жизни. Главное - "выключить" панику, не растеряться и самостоятельно принимать решения.

Ранее астролог Влад Росс раскрыл гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что в сентябре лузерами могут быть четыре знака Зодиака - Близнецы, Дева, Стрельцы и Рыбы.

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