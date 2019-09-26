Благоприятные дни для консервирования в октябре 2019 / 1zoom.ru

Календарь консервации 2019 определил благоприятные дни для консервирования в октябре 2019 в середине месяца (когда Луна будет в Овне) и под конец (когда Луна войдет во Льва).

Астрологи заверяют, что консервация по лунному календарю – самый верный залог обеспечить себя и своих близких хрустящими огурчиками и вкусными помидорчиками, чтоб законсервированные овощи и фрукты не получились слишком мягкими, безвкусными и склизкими.

Читайте такжеМалосольные огурцы: быстро, с хрустом и без заморочек — лучшие рецептыК примеру, капусту не квасят в полнолуние, утверждает лунный календарь заготовок. Лунный календарь для консервирования огурцов и иных овощей советует делать засолки и заготовки на зиму, пока Луна гостит в Льве, Овне, Тельце и Стрельце – особенно удачно закрывать овощи и солить огурцы на третьей и четвертой фазе Луны.

А вот пока Луна в Раке, Деве и Рыбах – заготовки лучше не делать.

Потому самые благоприятные дни для консервирования в октябре 2019:

12, 13 (Луна в Овне) , 22, 23 октября (Луна во Льве) – соленья/варенья и маринады;

(Луна в Овне) (Луна во Льве) – соленья/варенья и маринады; 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 30, 31 октября – квасить капусту;

– квасить капусту; 3, 4, 22, 23, 30, 31 октября – стоит замораживать фрукты и овощи на зиму.

А вот самые неблагоприятные дни для консервирования в октябре 2019:

10, 11 (Луна в Рыбах), 14 (полнолуние в октябре 2019), 20, 21 (Луна в Раке), 24, 25 (в Деве), 28 (новолуние) октября – не стоит ни закрывать капусту, ни солить огурцы, ни делать консервированные запасы.

Остальные дни месяца – нейтральные для подобных работ.

Читайте такжеЗапасы на зиму: что и когда лучше покупатьРанее Главред публиковал лунный календарь заготовок на зиму в сентябре 2019: засолки огурцов, квашение капусты. Мы выяснили, на какой луне солить огурцы и заниматься консервированием в сентябре 2019.