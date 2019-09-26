Гороскоп на завтра: кому "светит" болезненный удар, месть и вынужденный переезд

Тельцам, Ракам и Скорпионам нужно быть готовыми к очень серьезным неприятностям, говорит гороскоп на завтра / rabstol.net

Представителям нескольких знаков Зодиака необходимо взять себя в руки и подготовиться к очень серьезным неприятностям, предупредил гороскоп на завтра - на пятницу, 27 сентября.

Тельцам грозит болезненный удар, Ракам нужно готовиться к мести со стороны обиженного человека, а Стрельцам "светит" вынужденный переезд.

Гороскоп на 27 сентября 2019: кому готовиться к очень серьезным неприятностям

Гороскоп на завтра - Телец

Тельцы могут получить болезненный удар от человека, которому они доверяют - вероятно предательство. Возможны мелкие обиды. Людям, рожденным под этим знаком, ни в коем случае не стоит паниковать и прибегать к мести.

Есть угроза болезни, не стоит принимать важные решения. Неблагоприятный день для новых знакомств, они могут привести к плачевным последствиям. Необходимо избегать искушений.

Гороскоп - Рак

Ракам грозит месть - обиженный человек может очернить их репутацию. Стоит реалистично оценивать свои возможности. Возможно серьезное обострение чувств. Лучше не затеивать конфликты и не встревать в них. Есть вероятность поступления неожиданного приглашения.

Стрелец - гороскоп на 27 сентября 2019

Стрельцам из-за смены ситуации "светит" вынужденный переезд. Нужно запастить средствами и самым необходимым. Стоит действовать рационально и целеустремленно. Лучше отказаться от категорических высказываний, иронии, сарказма и троллинга. Эта пятница - плохой день для принятия важных решений. Кто-то из родных может оказаться в беде.

Напомним, астролог Влад Росс раскрыл гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака. Эксперт сообщил, что на протяжении первого месяца осени неудачи "светят" четырем знакам Зодиака, в частности, Стрельцам.