Гороскоп на сегодня: кому ждать болезненной встряски, "грызни" и удара бактерий

Львам, Стрельцам и Рыбам нужно опасаться очень неприятных житейских проблем, предупредил гороскоп на сегодня / Imenno

Гороскоп на сегодня - на субботу, 28 сентября (будет новолуние 2019), предупредил, что представителям нескольких знаков Зодиака настроение могут подпортить очень неприятные житейские проблемы.

Львам стоит опасаться "грызни", Стрельцам - болезненной встряски, а Рыбам - "удара" бактерий.

Гороскоп на 28 сентября 2019: кому опасаться очень неприятных житейских проблем

Гороскоп на сегодня - Лев

Львам звезды сулят "грызню" из-за вопросов, связанных с деньгами. В субботу не стоит заниматься важными финансовыми делами и тратить много денег. Может образоваться "дыра" в бюджете. Важно сохранять спокойствие. Любовные авантюры в этот день противопоказаны.

Гороскоп - Стрелец

Стрельцам "светит" болезненная встряска из-за изменения в отношениях с любимым человеком. Может возникнуть недовольство второй половинкой. Нельзя "хлопать дверью". Улучшить настроение может помочь вечеринка.

В этот день необходимо быть предельно осторожными во время путешествий, поскольку вероятны катастрофы. Возможен шквал критики со стороны близких.

Гороскоп на 28 сентября 2019 - Рыбы

Рыбы из-за "удара" бактерий могут заболеть. В субботу представители этого знака будут чувствовать упадок сил. Утром возможны провокации. День может оказаться "забит" разными заботами.

Возможно, придется решать серьезные финансовые вопросы. Нужно быть предельно внимательными, поскольку неправильные шаги могут привести к потерям.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака и предупредил, что неудачниками месяца будут четыре знака Зодиака, в частности, Стрелец и Рыбы.