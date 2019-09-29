  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог "обнажил" слабые стороны Козерога

29 сентября 2019, 05:05

Козерог умеет покорять даже самые труднодоступные вершины, отметил эксперт.

Козерог - страшный консерватор, привел гороскоп знака Зодиака астролог
Козерог - страшный консерватор, привел гороскоп знака Зодиака астролог / sobakidendy-news.ru

Одной из слабых сторон людей, которые родились под знаком Зодиака Козерог, является консерватизм, они "страшные консерваторы".

Козероги - одиночки и любят действовать сами по себе, рассказал их гороскоп Главреду астролог Влад Росс.

По словам эксперта, Козерогам присущи чрезмерная сдержанность, крайняя степень серьезности, невыносимая строгость, навязчивый педантизм, скупость, сухой расчет, жесткость и беспощадность, которая иногда доходит до жестокости.

"…У Козерогов чрезмерная любовь к порядку, все должно лежать на своем месте. Жадность, недоверие, эгоизм и запредельное честолюбие - все это свойственно Козерогам", - добавил собеседник.

Росс подчеркнул, что представители этого знака очень негибкие и черствые, своенравные и упрямые, завистливые и придирчивые. "Это - самый завистливый знак. Козероги не способны воодушевлять других. Не воспринимают романтику", - утверждает он.

Астролог отметил, что главная сильная черта Козерогов - умение достигать цели и покорять даже самые труднодоступные вершины. "Им присуща любовь к профессионализму. Козероги часто - настоящие профессионалы в своем деле. Они всегда тянутся к знаниям. Обладают огромным чувством долга. Козероги усердные, способны концентрироваться на задачах", - сказал эксперт.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака и сообщил, что больше всех будет фартить Козерогам. Астролог спрогнозировал, что у людей, рожденных под этим знаком Зодиака, все будет складываться очень хорошо.

астролог гороскоп Влад Росс Козерог
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог "обнажил" слабые стороны Козерога». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:40
Французский боб – стильная женская стрижка 2019, которая дарит свободу - 40 фото
05:05
Астролог "обнажил" слабые стороны Козерога
04:33
День Людмилы 2019: открытки и поздравления на именины Люды Фото
04:01
Рош-ха-Шана 2019: когда отмечают и что есть в еврейский Новый год 2019 Видео
03:15
Сантиметры любви: мужчину заподозрили в воровстве из-за огромного пениса
02:38
В "ЛНР" подорвались дети во время игры с боеприпасами
01:54
Диетолог назвала полезные продукты, которые снижают артериальное давление
01:03
Политолог сказал, когда между Украиной и Россией наступит настоящий мир
00:24
Калифорнийский блонд – самое удачное окрашивание 2019 с эффектом выгоревших на солнце волос - фото Фото Видео
28 сентября, суббота
23:45
"Бандит сидит рядом": в США потроллили встречу Зеленского с Трампом Видео
23:10
Судовладелец подтвердил гибель буксира в Атлантике с украинцами на борту Видео
22:50
"Педофилы-РПЦшники": у Кирилла озаботились порно и рукоблудием, дав дельные советы Видео
22:15
Вытянула 14 тысяч гривен: в Киеве в детском магазине воровка обчистила карманы экс-нардепа
21:50
В Украину идет потепление: синоптик порадовал летним прогнозом погоды Видео
21:31
В Киеве в воскресенье ограничат работу на трех центральных станциях метро Видео
21:07
Гороскоп на завтра: кому готовиться к перевороту в жизни, панике и обострению болезней
21:06
"Они – не наши герои": Бородянский рассказал о судьбе закона о декоммунизации Видео
21:00
Вечерний Квартал 2019: Концерт в Одессе 2 часть без Зеленского Фото Видео
20:35
Эксперт о программе Гончарука: "Однозначно не выполнит" Видео
20:06
ДТП с маршруткой под Черкассами: в больнице скончался один из пассажиров
19:57
Скандал с пресс-секретарем Зеленского: в НСЖУ потребовали от Мендель извинений Видео
19:30
В Конгресс США "накапали" на Трампа и потребовали наказания из-за разговора с Зеленским Видео
19:23
Речь Греты Тунберг превратили в зловещую песню: дэт-метал видео Видео
19:01
В Атлантике затонуло судно: стало известно о спасении украинских моряков Видео
19:00
Х-Фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: протеже Иво Бобула покорил зрителей Видео
18:30
Зеленский поставил точку в карьере скандального экс-замглавы СБУ Видео
18:12
Звезда Счастливы вместе попалась с кокаином в трусах: видео задержания актрисы Видео
17:57
Эффектный удар с разворота: Ярмоленко снова отличился красивым голом в АПЛ Видео
17:09
"Леся, слишком много секса": полуголая Никитюк поразила жарким фото топлес
17:00
Судно попало в шторм: в Атлантике пропал буксир с украинцами на борту Видео
16:30
"Он не наш, не считаю, что его забрали": Винник ответил на вопрос, чей Крым Видео
16:23
Масштабные пробки сковали Киев: куда лучше не ехать
16:04
Пометил территорию: экс-динамовец "помочился" на поле после забитого гола
15:37
В Сумах на заводе прогремел мощный взрыв, пострадали 10 человек Фото Видео
15:03
"Обидно, что у него нет времени покорить Европу": экс-глава Формулы-1 назвал Путина своим кумиром
15:01
Марк Захаров умер: СМИ узнали место похорон
14:56
Девочка с двумя головами: в Черновцах на свет появились сиамские близнецы
14:26
"Просто лебл*дь": Волочкова показала формы без белья и нарвалась на критику
14:17
Умер Марк Захаров: причина смерти, любимые фильмы, личная жизнь Видео
13:54
Данилюк решился на отставку: названа вероятная причина
13:37
"Е*аные аферисты, групповое тюремное фото": Порошенко прилетел к Гонтаревой в Лондон "грехи замаливать"
13:30
Гороскоп на 28 сентября 2019: кому ждать болезненной "вздрючки" и "грызни"
13:03
Черно-белый маникюр осень 2019: что сейчас рисуют на ногтях - фото Фото
12:28
Умер легендарный российский режиссер Марк Захаров
12:10
"Пешеходы подлетели на метр": в Киеве водитель плачевно подрифтовал на парковке ТРЦ Фото Видео
11:44
"Сбежал, пока за жопу не взяли": Порошенко взгрустнул из-за отставки Волкера
11:30
Синоптик предупредил о "погодном сюрпризе" для Киева Фото
11:01
В ход пошли смс-ки: старик Джулиани слил в Сеть сообщение от Волкера
10:59
"Осилит даже рукож*п": как сделать песочное печенье на маргарине Фото
10:55
Во Львове нелепо погиб 13-летний мальчик: подробности трагедии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять