Астролог "обнажил" слабые стороны Козерога

Козерог умеет покорять даже самые труднодоступные вершины, отметил эксперт.
Одной из слабых сторон людей, которые родились под знаком Зодиака Козерог, является консерватизм, они "страшные консерваторы".
Козероги - одиночки и любят действовать сами по себе, рассказал их гороскоп Главреду астролог Влад Росс.
По словам эксперта, Козерогам присущи чрезмерная сдержанность, крайняя степень серьезности, невыносимая строгость, навязчивый педантизм, скупость, сухой расчет, жесткость и беспощадность, которая иногда доходит до жестокости.
"…У Козерогов чрезмерная любовь к порядку, все должно лежать на своем месте. Жадность, недоверие, эгоизм и запредельное честолюбие - все это свойственно Козерогам", - добавил собеседник.
Росс подчеркнул, что представители этого знака очень негибкие и черствые, своенравные и упрямые, завистливые и придирчивые. "Это - самый завистливый знак. Козероги не способны воодушевлять других. Не воспринимают романтику", - утверждает он.
Астролог отметил, что главная сильная черта Козерогов - умение достигать цели и покорять даже самые труднодоступные вершины. "Им присуща любовь к профессионализму. Козероги часто - настоящие профессионалы в своем деле. Они всегда тянутся к знаниям. Обладают огромным чувством долга. Козероги усердные, способны концентрироваться на задачах", - сказал эксперт.
Ранее Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака и сообщил, что больше всех будет фартить Козерогам. Астролог спрогнозировал, что у людей, рожденных под этим знаком Зодиака, все будет складываться очень хорошо.