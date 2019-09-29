Астролог "обнажил" слабые стороны Козерога

Козерог - страшный консерватор, привел гороскоп знака Зодиака астролог / sobakidendy-news.ru

Одной из слабых сторон людей, которые родились под знаком Зодиака Козерог, является консерватизм, они "страшные консерваторы".

Козероги - одиночки и любят действовать сами по себе, рассказал их гороскоп Главреду астролог Влад Росс.

По словам эксперта, Козерогам присущи чрезмерная сдержанность, крайняя степень серьезности, невыносимая строгость, навязчивый педантизм, скупость, сухой расчет, жесткость и беспощадность, которая иногда доходит до жестокости.

"…У Козерогов чрезмерная любовь к порядку, все должно лежать на своем месте. Жадность, недоверие, эгоизм и запредельное честолюбие - все это свойственно Козерогам", - добавил собеседник.

Росс подчеркнул, что представители этого знака очень негибкие и черствые, своенравные и упрямые, завистливые и придирчивые. "Это - самый завистливый знак. Козероги не способны воодушевлять других. Не воспринимают романтику", - утверждает он.

Астролог отметил, что главная сильная черта Козерогов - умение достигать цели и покорять даже самые труднодоступные вершины. "Им присуща любовь к профессионализму. Козероги часто - настоящие профессионалы в своем деле. Они всегда тянутся к знаниям. Обладают огромным чувством долга. Козероги усердные, способны концентрироваться на задачах", - сказал эксперт.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака и сообщил, что больше всех будет фартить Козерогам. Астролог спрогнозировал, что у людей, рожденных под этим знаком Зодиака, все будет складываться очень хорошо.