Гороскоп на завтра: кому грозят крах в любви, долговая яма и депрессия

Рыбам, Скорпионам и Водолеям грозят серьезные проблемы, предупредил гороскоп на завтра / rabstol.net

В понедельник, 30 сентября, людям, рожденным под знаками Зодиаков Скорпион, Водолей и Рыбы грозят, нешуточные проблемы в личной жизни и в финансовой сфере, говорит гороскоп на завтра.

Рыбам стоит ожидать краха в любви, Скорпионам грозит долговая яма, а Водолеям "светит" депрессия.

Гороскоп на 30 сентября 2019: какие проблемы могут возникнуть

Гороскоп - Рыбы

Рыбам звезды сулят крах в любви, однако не стоит сгущать краски и сильно из-за этого переживать. Нужно опасаться ряда отрицательных событий с "кошельком" - в финансовых делах нужно быть очень внимательными и включать трезвый расчет.

Нельзя унывать из-за неудач. В этот день недопустима даже ложь во благо. Возможно выгодное деловое предложение.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Скорпионам лучше не влезать в долги, понедельник неблагоприятный день для оформления разных кредитов. Возможны несправедливые "наезды" со стороны чиновников. Необходимо слушать советы интуиции.

Не стоит делать потенциально опасную работу - можно получить травму. Необходимо попытаться побороть "внутренних демонов".

Гороскоп на 30 сентября 2019 - Водолей

Водолеям грозит депрессия из-за замкнутости в себе. В понедельник лучше не рассчитывать на плодотворную деятельность в сфере науки. Возможны задержки в пути из-за непредвиденных обстоятельств. Может "подкачать" здоровье. Стоит прислушиваться к советам.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака. Эксперт предупредил, что в первый месяц осени удача отвернется от представителей нескольких знаков, в том числе от Рыб.