Гороскоп на завтра: кому готовиться к перевороту в жизни, панике и обострению болезней

Тельцам, Близнецам и Львам светит невеселое воскресенье, говорит гороскоп на завтра / Скриншот

Гороскоп на завтра - на воскресенье, 29 сентября, говорит, что выходной день будет далеко не спокойным у представителей трех знаков Зодиака - Телец, Близнецы и Лев.

Львам звезды сулят панику, Тельцам - обострение болезней, а Близнецам - переворот в жизни.

Гороскоп на 29 сентября 2019: к каким проблемам готовиться

Лев - гороскоп

Львов может охватить паника - им может казаться, что они стоят на пороге потери второй половинки. Не стоит поддаваться паническим настроениям, нужно отгонять страхи, поскольку они притягивают неудачи.Могут возникнуть конфликты с коллегами, родственниками и соседями.

Необходимо держать себя в руках, не раздражаться по пустякам и найти причину внутреннего недовольства. Возможно, стоит выплеснуть негатив, например, с помощью творчества.

Телец - гороскоп на завтра

У Тельцов могут обостриться хронические болезни, из-за этого возможно заметное похудение. Представители этого знака могут стать ранимыми и психованными. Тельцам не стоит все принимать слишком близко к сердцу и оставаться наедине со своими проблемами - все окажется не так плачевно, как можно себе "нашифровать".

Ни в коем случае нельзя выбрасывать негатив на окружающих, лучше пустить энергию в мирное русло, например, заняться спортом. Возможен прилив ностальгии за любовными отношениями, которые были в прошлом - не стоит переступать через гордость.

Гороскоп на 29 сентября 2019 - Близнецы

Близнецам грозят экстремальные ситуации, их могут захлестнуть сильные эмоции. Главное - соблюдать душевное спокойствие и не разнервничаться, иначе будет потерян контроль над ситуацией.

Возможны экстренные расходы, есть угроза возникновения долгов. В этот день лучше не тратить большие суммы на не первоочередные цели. В личной жизни вероятны серьезные изменения - могут закончиться длительные отношения.

Ранее астролог Влад Росс рассказал гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что на протяжении сентября неудачниками, в частности, будут Близнецы. Астролог говорил, что Близнецам особенно "туго" придется в работе.