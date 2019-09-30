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Гороскоп на неделю: астролог дала совет каждому знаку Зодиака

30 сентября 2019, 06:26

Тельцам грозит "удар" по здоровью, предупредил гороскоп.

Девам не стоит никого
Девам не стоит никого "грузить", советует гороскоп на неделю / Vgorode

Астролог из Российской Федерации Василиса Володина составила гороскоп на неделю - 30 сентября - 6 октября, для каждого знака Зодиака.

Эксперт разместила прогноз на своей странице в Instagram, в нем она дала совет каждому знаку.

Гороскоп на неделю (30 сентября - 6 октября):

Овен

Эксперт посоветовала Овнам помочь другому человеку или уступить ему.

Телец

Очень крепкое здоровье может пошатнуться из-за бездумного следования идеологии.

Близнецы

Гороскоп на неделю предупреждает, что к жизни необходим аналитический подход.

Рак

Стоит использовать неочевидные "перевесы" своих ежедневных обязанностей.

Лев

Стоит воспользоваться талантом производить впечатление на случайных знакомых.

Дева

Представителям этого знака лучше не "грузить" ни своего ближнего, ни своего далекого, советует гороскоп.

Весы

Необходимо просто вытерпеть семейный прессинг.

Скорпион

К концу недели возможен упадок сил, он сигнализирует, что настало время перестать активничать, больше времени отвести на отдых и строить планы на будущее.

Стрелец

Гороскоп на неделю сулит, что из-за любой непонятной ситуации возможны ощутимые финансовые потери.

Козерог

Чтобы выиграть, нужно притвориться слабым.

Водолей

Иногда вынужденное бездействие приносит пользу.

Рыбы

Рыбам могут помочь друзья, даже если представители этого знака слишком сильно углубились в мечты.

Напомним, астролог Влад Росс озвучил гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака. Эксперт предупредил, что неудачниками месяца будут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы, а счастливчиками - Козероги, Раки, Весы и Овны.

астролог гороскоп Василиса Володина
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