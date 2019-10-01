Гороскоп на сентябрь 2019: Водолея ждет супер-классный период, а Козерогов могут уволить

Астролог предсказал замедленный и депрессивный октябрь

Октябрь будет намного легче и спокойнее, чем сентябрь. В этом месяце могут замедлиться все процессы. Во всем будет ощущаться некая статичность. Так будет из-за того, что Меркурий замедлит свое движение, а в последний день октября начнет станет ретроградным. Так что следует быть готовыми к замедлению и торможению всего. Например, могут ощутимо замедлиться темпы экономического роста. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

На фоне интенсивного и яркого сентября эта октябрьская тенденция может показаться неблагоприятной.

Особенно внимательными к собственному настроению и состоянию в октябре следует быть людям, страдающим от депрессии или одиночества, так как эти ощущения заметно усилятся. Октябрь станет месяцем депрессии, а это чревато тем, что на этой почве могут участиться случаи самоубийств.

Читайте также"Путинский режим в 2021 - всё": астролог предсказал изгнание Путина от руки шаманаОднако, с другой стороны, октябрь будет позитивным, в частности, тем, что он будет временем развития. Но – поступательного развития, а не стремительного. Все будет происходить спокойно и размеренно, когда не нужно будет "рвать когти" и метаться.

Если сентябрь во многом перекраивал судьбу, то октябрь отчасти будет "на холостом ходу", а продвижение вперед будет размеренным и постепенным. Многие события будут развиваться по инерции, становясь продолжением тенденций, которые сложились в предыдущем месяце.

Начало октября, правда, будет весьма динамичным, особенно 1-5 октября, поскольку 3 октября Плутон начнет свое директное (прямое) движение. Это время отлично подойдет для того, чтобы наконец докопаться до истины в интересующем вас вопросе или деле.

Эти дни могут стать важным периодом трансформации. События будут развиваться стремительно, а все то, что было тайной, будет открываться и выходить наружу. Потому если вы хотите что-то разузнать о ком-то что-то, смело на этот период нанимайте частных детективов – будете довольны результатом.

Кроме того, именно 3 октября Меркурий войдет в знак Скорпиона, где будет оставаться до конца месяца. Поэтому очень вероятны инвестиционные риски. Да и вообще, октябрь в этом году станет худшим месяцем для бизнеса, который лучше переждать, чем бороться и идти напролом. Не советую открывать новое дело или новое предприятие в этом месяце, иначе предпринимательство может прогореть.

Самые неблагоприятные в этом плане числа – 11-18 октября. В это время можно потерять деньги или создать серьезные материальные проблемы для себя на будущее. В это время лучше не занимать деньги, не брать кредитов и не вкладывать ресурсы в новые проекты.

Читайте такжеКатастрофа неотвратима: астролог рассказал, когда разразится новый финансовый кризисВообще, с момента вхождения Меркурия в Скорпион и до конца октября сложится хорошее время для изменений и преображений, когда, в частности, может произойти благоприятная смена вектора деятельности. Так что это еще один показатель того, что с 1 по 5 октября станет временем трансформации.

С 3 октября и до конца месяца будет сохраняться благоприятный период для получения тайных знаний, консультаций с нумерологами, астрологами, психологами, посещения психологические тренингов, получения инициации или посвящений. Это будет отличное время для совершения паломничества, поездок в святые места, путешествия в Гималаи, Тибет или храмы в Индии, занятий йогой и медитацией. Особенно благоприятными будут поездки в святые места с 18 по 24 числа.

Однако период с 3 октября и до конца месяца может принести испытание болезнями. Середина месяца наиболее неблагоприятна для операций, особенно 5-7 октября и 15-18 октября. Операции в эти дни могут закончиться внезапным негативным исходом, например, может не выдержать сердце, или дрогнет рука хирурга.

4 октября, планета войны Марс войдет в знак мира – зодиакальный знак Весов. Это означает, что ситуация в зоне боевых действий будет смягчаться, интенсивность боев будет снижаться, а также при этом открывается возможность достижения действенных договоренностей об окончании войны. Это благоприятное положение Марса в Весах будет сохраняться на протяжении полутора месяцев. Потому Украине тоже нужно постараться использовать этот период для решения собственных проблем. Так что с 4 октября вполне можно будет достичь прогресса в переговорах и добиться завершения конфликта на Донбассе, по крайней мере, договориться о реальном перемирии. Прохождение Марса по Весам всегда указывает на возможность достижения мира.

С другой стороны, именно с 4 октября есть риск рассориться с давними партнерами. Может возникнуть конфликт интересов и могут нарушиться старые связи. Особенно это проявится в период с 6 по 10 октября. Потому я бы рекомендовал с 4 октября воспринимать любую информацию очень настороженно и взвешенно.

Влад Росс / Главред

Кроме того, октябрь станет худшим месяцем для рекламы и пиара. Весь месяц, а особенно 11-18 числа, рекламщики могут чувствовать, что их деятельность и кампании не дают должного эффекта. Это также будет связано с оппозицией Венеры и Урана, поэтому в этот период велика опасность разного рода претензий, "наездов", финансовых потерь и неоправданных финансовых рисков.

Читайте такжеГотов Зеленского убить и раскромсать: астролог рассказал о лютой ненависти ПорошенкоВ середине месяца велика опасность изнасилований. Потому девушкам в темное время суток лучше не ходить самим. Это будет время, когда маньяки выйдут на промысел. Тем более, с 8 октября и до конца месяца Венера будет находиться в знаке сексуального насилия – в Скорпионе. Потому, начиная с 8 октября, могут быть разные сексуальные скандалы, изнасилования и конфликты на этой почве. В это время будет зашкаливать ревность, а ссоры с партнерами могут возникать просто на ровном месте. Потому возможны кризисные ситуации в семейных отношениях и разводы, особенно остро это будет ощущаться 8-13 числа. Кого-то в это время очень будет тянуть "на сторону", потому нередкими будут измены.

Дальше нас ожидает точка перелома – полнолуние, которое произойдет 14 октября. Это – силовая точка года, которая станет серединной точкой между затмениями, которые у нас были в июле и ожидаются в декабре. Потому 11-18 октября все задуманное будет происходить с точностью до наоборот. Нас ждет весьма конфликтное полнолуние. Все, что было спрятано и скрыто до этого, может разоблачаться. Как никогда, это полнолуние может быть связано с поножовщиной, драками и другими преступлениями. Середина месяца в этом плане очень опасна. Лучше это время уделить спокойному семейному отдыху.

18-24 октября станут весьма позитивным периодом, который принесет любовь, взаимопонимание, укрепление связей, поездки и приключения.

А вот закончится месяц очень сложно. С одной стороны, произойдет торможение Меркурия – с 25 октября он перейдет в стационарное положение, а 31-го – в ретроградное. И вот ближе к 31 числу нас может ожидать черная полоса депрессий, обвал рынков, полное экономическое торможение.

Читайте такжеАстролог рассказал, когда ждать "бабье лето" и первые снегопадыС другой стороны, Марс будет в жестком квадрате к Сатурну. Это сулит нам напряженный и катастрофический период с 25 по 31 октября: повышенная опасность ДТП на дорогах, велика опасность авиакатастроф. Непредвиденные ситуации чаще всего будут связаны с эффектом отказавших тормозов. Нужно быть предельно осторожными автолюбителям и водителям, поскольку в случае заморозка или первого легкого снежка, или мокрой дороги тормоза могут перестать вас слушаться. Так что до 25 октября настоятельно всем рекомендую побеспокоиться о замене шин с летних на зимние. Иначе высок риск трагических ситуаций в пути.

Счастливчики месяца:

Лев: гороскоп на октябрь

Больше всех в октябре будет фартить Львам. Особенно хорошо будут идти их дела во всем, что касается имущества, недвижимости, вложения денег в строительство, приобретение нового жилья. Благоприятным месяц будет для посещения родственников. Львам в решении определенных вопросов неожиданно могут помочь старые связи, некая клановость. Хорошее время, чтобы сменить местожительства. Это будет благоприятный период, связанный с приятными семейными тратами, покупками, вплоть до квартир и машин.

Водолей: гороскоп на октябрь

Водолеев ждет супер-классный период. Особенно в плане карьеры, достижения целей, удачных свершений в деятельности, успеха в плане протекции, преображения в их деятельности. У Водолеев появится хороший шанс взобраться на самую верхушку, на самую высокую ступень пьедестала. Водолеям многое будет удаваться решить, но – через ломание стереотипов. То есть Водолеям придется отказаться от чего-то, чтобы прийти к чему-то новому.

Близнецы: гороскоп на октябрь

Близнецов ждет очень удачное устройство на работу. Перед ними откроются широкие возможности карьерного продвижения. Их ждут финансовые поступления. Благоприятной будет смена места работа или вида деятельности. Особенно хорошими выдадутся поездки ради трудоустройства за границу. Потому им смело нужно принимать важные решения, касающиеся их работы. Кроме того, те Близнецы, которые давно подумывали о том, чтобы оздоровиться, смело могут отправиться в санаторий или на оздоровительный отдых. Причем для них целебными и очень действенными могут оказаться нетрадиционные методы лечения.

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Стрелец: гороскоп на октябрь

Стрельцов ждут новые планы, проекты, друзья и вхождение в новый коллектив. Перед ними откроются новые дороги, возможности. Они смогут достичь чего-то нового, заняться и преуспеть в деле, за которое в жизни никогда не брались. Их ждет продвижение, успех, удача. Во многом реализация планов и замыслов Стрельцов будет зависеть от того, как Стрельцы подберут себе окружение, какой коллектив будет с ними рядом, какими будут взаимоотношения с другими людьми. В этом месяце многое у Стрельцов будет зависеть от командной работы, а не отдельных игроков.

Неблагоприятный, а порой даже катастрофический период в октябре ждет следующие знаки Зодиака:

Весы: гороскоп на октябрь

Представителей этого знака ждет очень непростой октябрь, особенно неблагоприятным будет конец месяца. Весы могут столкнуться с неприятными и сложными ситуациями, например, они неожиданно могут попасть в больницу. Сложности будут и на работе, вплоть до того, что им может грозить увольнение. Неминуемы конфликты и недопонимание с коллегами, а также агрессия. Поскольку Марс, планета войны и негатива, входит в знак Весов, возможны расхождения с давними бизнес-партнерами, которые, казалось бы, уже проверены временем. На ровном месте все может рушиться и срываться. Склоки, разводы, открытые противостояния. Плюс – повышенная катастрофичность, поскольку Марс – это планета конфликта и войны. Для сентябрьских Весов большим будет риск попасть в травмпункт.

Рыбы: гороскоп на октябрь

Рыбам в октябре совершенно противопоказано даже минимально рисковать деньгами. Последствия возможные самые плачевные, вплоть до банкротства. К этому могут привести: неправильное вложения денег, финансовые неудачи, оплошности или предательство партнеров. В октябре будет много ревности со стороны их супруга (или супруги), но, надо признать, обоснованно. Измены Рыб, даже малейшие, именно в это время могут обнаружиться. К слову, Рыбы – это знак Зодиака, который получает наибольшее наслаждение от тайной любви, потому они склонны изменять своим супругам, как никто. И в октябре эти шуры-муры на стороне могут принести им немало неприятностей.

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Овен: гороскоп на октябрь

Очень сложная ситуация в октябре сложится и у Овнов. Неожиданно в их жизни появятся открытые враги, начнутся противостояния, суды, споры. Также в их жизни возможны разрывы отношений и разводы. Не заладится у них и с партнерскими отношениями, реализацией новых планов и проектов.

Козерог: гороскоп на октябрь

Козерогов ждет время падений и низвержения с пьедестала. Многие представители этого знака могут потерять свои должности, регалии, звания. Они будут попадать в сложные ситуации с начальством, государственными властями и вышестоящими. Потому Козерогам лучше затаиться и сидеть тише воды, ниже травы. Не выделяться, ничего нового не затевать и не предпринимать.

Нейтральным октябрь будет для следующих четырех знаков:

Телец: гороскоп на октябрь

В первой половине месяца Тельцов может постигнуть финансовый провал, неминуемы сложные ситуации на работе и в их карьерной деятельности. Неблагоприятная ситуация также вырисовывается и для здоровья. А вот в 20-х числах октября Тельцы могут достичь важных для них финансовых договоренностей, скорее всего, секретных. Также их ждет благоприятное партнерство. Любовь и отношения у них могут зародиться в 20-х числах, они могут повстречать избранника или избранницу всей их жизни.

Для Скорпионов и Тельцов в октябре решающую роль может играть эротическая составляющая. Именно к этим знакам будут притягиваться партнеры их жизни, которые им необходимы.

Скорпион: гороскоп на октябрь

У Скорпионов все важное будет решаться вблизи 3 октября, когда будет разворачиваться планета, управляющая их знаком – Плутон. Поэтому первая декада будет решающей для них, многое в их жизни может перемениться. Ставку им можно делать именно на этот день. Скорпионы, казалось бы, идут по жизни в одном направлении, но судьба в это время заставит их развернуться и двигаться совершенно в другом направлении. Они могут делать жизненные ставки – их будет ждать удача. Но конец октября для Скорпиона будет катастрофическим: опасность будет подстерегать в дальних поездках и путешествиях. Также это время будет неблагоприятным для финансовых вложений, особенно в 20-х числах.

Дева: гороскоп на октябрь

Дев ждет неблагоприятный период в плане дорог и поездок, возможны непредвиденные ситуации в пути. Лучше бы Девам в этом месяце поменьше выезжать куда-то на своем авто: могут быть поломки автомобиля в дороге, угон или кражи. Также Дев ждут сложности в любых переговорах. Им лучше повременить со сменой места работы, особенно в первой половине месяца. А во второй благоприятно делать важные покупки, особенно для дома, например, обзавестись новой мебелью. Девы также могут смело затеять ремонт, он будет удачным. Все, что касается недвижимости, дома, будет благоприятно.

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Рак: гороскоп на октябрь

Октябрь для Раков будет как на качелях. В первой половине месяца им будет фартить. Возможна их трансформация, преображение, удача в любви, встреча важного для них партнера. В этот период также у них будет повышенная сексуальность. А вот во второй половине месяца для них будет актуальна опасность ниспровержения с должности, сложные ситуации с вышестоящими, а также попадание в какие-то запутанные ситуации и странные истории, из которых будет очень непросто найти выход. Однозначно не самое лучшее время для поездок, приключений, так как в 20-х числах могут быть несчастные случаи и ДТП.

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