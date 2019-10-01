Гороскоп на сегодня: кто в "шоколаде", а кто - главный неудачник

Раки и Львы будут главными лузерами, сообщил гороскоп на сегодня / Rsute

Гороскоп на 1 октября 2019 - на вторник, говорит, что в "шоколаде" будут представители ряда знаков Зодиака - Овен, Телец и Стрелец, а главными лузерами - Раки и Львы.

Львам нужно ждать авральной ситуации, а Раки могут остаться один на один со своими проблемами и выбросить деньги на ветер.

Гороскоп на сегодня: к чему готовиться главным неудачникам дня

Гороскоп Рак

В этот день Ракам не стоит рассчитывать на чью-либо помощь и надеяться на заработок от инвестиций. День неподходящий для денежных вливаний и серьезных покупок - можно и даже нужно "включить" жадность. Стоит прислушиваться к интуиции. Есть вероятность получить удар в спину - друзья могут оказаться врагами.

Также возможны проблемы со здоровьем, поэтому лучше отказаться от вредной пищи и быть предельно осторожными при приеме любых лекарств.

Гороскоп Лев

Львы могут гореть желанием воплотить в жизнь свои планы, однако может найтись уйма причин, по которым это сделать пока будет невозможно. Представителям этого знака "светит" аврал - нужно будет быстро собраться с мыслями и духом. Стоит быть предельно сдержанными, посоветовал гороскоп на 1 октября 2019.

Лучше не перенапрягаться и, если появиться возможность, посвятить время отдыху. Позитивные эмоции можно получить от общения с родными и близкими.

Гороскоп на сегодня: какие "плюшки" ждут фаворитов дня

Гороскоп Овен

Овнам светит повышенная трудоспособность, приход новых идей. Представители этого знака могут рассчитывать на воплощение в жизнь запланированного, а это может поспособствовать поднятию по карьерной лестнице. Для достижения целей необходимо быть более сдержанными.

Не стоит разбрасываться деньгами. Гороскоп на 1 октября 2019 говорит, что важные решения необходимо тщательно обдумывать и, если они слишком заманчивые, не забывать о том, что вокруг немало обманщиков.

Гороскоп Телец 2019

В этот день утром можно браться за любые дела, особенно велика вероятность успеха в научной сфере. День благоприятный для того, чтобы начать чему-либо учиться, менять имидж и бороться с внутренними "демонами". Можно закончить давно начатое дело.

Гороскоп Стрелец

Стрельцам светит повышение сексуальной привлекательности, поэтому есть смысл больше времени потратить на то, чтобы привести себя в порядок. Необходимо прислушиваться к советам людей, которым вы доверяете. Противопоказано едко острить. Не лишним было бы пройти медосмотр.

Гороскоп на сегодня: к чему готовиться остальным знакам Зодиака

Гороскоп Близнецы

Близнецам "светят" острые эмоции от сюрприза. Возможно поступления весьма интересного предложения. Не стоит бояться брать на себя ответственность. Есть угроза ограбления, можно нарваться на грубость. Боритесь со своей мнительностью.

Гороскоп Дева

Девы могут столкнуться с целой кучей хлопот, возможны ссоры из-за, как казалось, давно закрытых тем. Благоприятный день для того, чтобы купить что-то в кредит или обзавестись банковским вкладом. Если что-то пойдет не так - просто затейте ремонт или уборку.

Гороскоп Весы 2019

Весам стоит готовиться как ко взлетам, так и к падениям. Необходимо опасаться слишком заманчивых предложений. Можно строить планы на будущее. Возможет "удар" по здоровью, отметил гороскоп на 1 октября 2019. Есть шанс получить заслуженную награду за труды.

Гороскоп Скорпион

Хороший день, чтобы пообщаться с приятными людьми. Не стоит поднимать тему наследства. Обратит внимание на свою внешность и не усложняйте себе жизнь. Не идите на поводу мощных эмоций. Неплохо было бы поработать на опережение и не дать болезням вас победить.

Гороскоп Козерог

Козерогам необходимо готовиться к активному общению и не пожалеть усилий для того, чтобы наладить хорошие отношения с окружающими. Гороскоп всех знаков Зодиаков советует - если проделанный труд не принесет желаемого результата - нельзя отчаиваться, но обязательно нужно сделать выводы. Можно ставить высокие цели.

Гороскоп Водолей

Водолеям можно рассчитывать на позитивные подвижки в любовной сфере. Нет причин бояться разговоров с начальством. Стоит делиться заботами и обязанностями. Лучше не рассчитывать, что все задуманное будет сделано, предупредил гороскоп на сегодня.

Гороскоп Рыбы 2019

Возможна мощная вспышка в любовной сфере. Нельзя слишком сильно нервничать. Благоприятный день, чтобы дать волю фантазии. Противопоказано доверять незнакомцам. Улучшить настроение можно с помощью творчества. Хорошее время, чтобы найти новых друзей.

Ранее российский астролог Василиса Володина раскрыла гороскоп всех знаков Зодиака на неделю. Эксперт дала советы представителям всех знаков на период с 30 сентября - 6 октября.