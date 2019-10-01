  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на сегодня: кто в "шоколаде", а кто - главный неудачник

1 октября 2019, 07:37

Рыбам звезды сулят мощную вспышку на любовном "фронте", предупредил гороскоп на сегодня.

Раки и Львы будут главными лузерами, сообщил гороскоп на сегодня - Гороскоп на 1 октября 2019
Раки и Львы будут главными лузерами, сообщил гороскоп на сегодня / Rsute

Гороскоп на 1 октября 2019 - на вторник, говорит, что в "шоколаде" будут представители ряда знаков Зодиака - Овен, Телец и Стрелец, а главными лузерами - Раки и Львы.

Львам нужно ждать авральной ситуации, а Раки могут остаться один на один со своими проблемами и выбросить деньги на ветер.

Гороскоп на сегодня: к чему готовиться главным неудачникам дня

Гороскоп Рак

В этот день Ракам не стоит рассчитывать на чью-либо помощь и надеяться на заработок от инвестиций. День неподходящий для денежных вливаний и серьезных покупок - можно и даже нужно "включить" жадность. Стоит прислушиваться к интуиции. Есть вероятность получить удар в спину - друзья могут оказаться врагами.

Также возможны проблемы со здоровьем, поэтому лучше отказаться от вредной пищи и быть предельно осторожными при приеме любых лекарств.

Гороскоп Лев

Львы могут гореть желанием воплотить в жизнь свои планы, однако может найтись уйма причин, по которым это сделать пока будет невозможно. Представителям этого знака "светит" аврал - нужно будет быстро собраться с мыслями и духом. Стоит быть предельно сдержанными, посоветовал гороскоп на 1 октября 2019.

Лучше не перенапрягаться и, если появиться возможность, посвятить время отдыху. Позитивные эмоции можно получить от общения с родными и близкими.

Гороскоп на сегодня: какие "плюшки" ждут фаворитов дня

Гороскоп Овен

Овнам светит повышенная трудоспособность, приход новых идей. Представители этого знака могут рассчитывать на воплощение в жизнь запланированного, а это может поспособствовать поднятию по карьерной лестнице. Для достижения целей необходимо быть более сдержанными.

Не стоит разбрасываться деньгами. Гороскоп на 1 октября 2019 говорит, что важные решения необходимо тщательно обдумывать и, если они слишком заманчивые, не забывать о том, что вокруг немало обманщиков.

Гороскоп Телец 2019

В этот день утром можно браться за любые дела, особенно велика вероятность успеха в научной сфере. День благоприятный для того, чтобы начать чему-либо учиться, менять имидж и бороться с внутренними "демонами". Можно закончить давно начатое дело.

Гороскоп Стрелец

Стрельцам светит повышение сексуальной привлекательности, поэтому есть смысл больше времени потратить на то, чтобы привести себя в порядок. Необходимо прислушиваться к советам людей, которым вы доверяете. Противопоказано едко острить. Не лишним было бы пройти медосмотр.

Гороскоп на сегодня: к чему готовиться остальным знакам Зодиака

Гороскоп Близнецы

Близнецам "светят" острые эмоции от сюрприза. Возможно поступления весьма интересного предложения. Не стоит бояться брать на себя ответственность. Есть угроза ограбления, можно нарваться на грубость. Боритесь со своей мнительностью.

Гороскоп Дева

Девы могут столкнуться с целой кучей хлопот, возможны ссоры из-за, как казалось, давно закрытых тем. Благоприятный день для того, чтобы купить что-то в кредит или обзавестись банковским вкладом. Если что-то пойдет не так - просто затейте ремонт или уборку.

Гороскоп Весы 2019

Весам стоит готовиться как ко взлетам, так и к падениям. Необходимо опасаться слишком заманчивых предложений. Можно строить планы на будущее. Возможет "удар" по здоровью, отметил гороскоп на 1 октября 2019. Есть шанс получить заслуженную награду за труды. 

Гороскоп Скорпион

Хороший день, чтобы пообщаться с приятными людьми. Не стоит поднимать тему наследства. Обратит внимание на свою внешность и не усложняйте себе жизнь. Не идите на поводу мощных эмоций. Неплохо было бы поработать на опережение и не дать болезням вас победить.

Гороскоп Козерог

Козерогам необходимо готовиться к активному общению и не пожалеть усилий для того, чтобы наладить хорошие отношения с окружающими. Гороскоп всех знаков Зодиаков советует - если проделанный труд не принесет желаемого результата - нельзя отчаиваться, но обязательно нужно сделать выводы. Можно ставить высокие цели.

Гороскоп Водолей

Водолеям можно рассчитывать на позитивные подвижки в любовной сфере. Нет причин бояться разговоров с начальством. Стоит делиться заботами и обязанностями. Лучше не рассчитывать, что все задуманное будет сделано, предупредил гороскоп на сегодня.

Гороскоп Рыбы 2019

Возможна мощная вспышка в любовной сфере. Нельзя слишком сильно нервничать. Благоприятный день, чтобы дать волю фантазии. Противопоказано доверять незнакомцам. Улучшить настроение можно с помощью творчества. Хорошее время, чтобы найти новых друзей.

Ранее российский астролог Василиса Володина раскрыла гороскоп всех знаков Зодиака на неделю. Эксперт дала советы представителям всех знаков на период с 30 сентября - 6 октября.

гороскоп Зодиак
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на сегодня: кто в "шоколаде", а кто - главный неудачник». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:55
"Донецким предложили полмиллиона": переговорщик рассказал о выкупе пленных на Донбассе
07:45
Субсидии, отмена копеек и призыв: что меняется с 1 октября в Украине Видео
07:37
Гороскоп на сегодня: кто в "шоколаде", а кто - главный неудачник
07:30
В США раскрыли новые детали скандального разговора Трампа с Зеленским Видео
07:14
День кофе 2019: что интересного стоит знать об этом напитке Фото Видео
06:53
Что грозит Зеленскому и Украине после ухода Курта Волкера мнение
06:35
Гороскоп на сентябрь 2019: Водолея ждет супер-классный период, а Козерогов могут уволить
06:19
День ангела Ирины 2019: как оригинально поздравить именинницу Фото
05:58
Магнитные бури в октябре 2019: ни сна, ни покоя с первого дня Видео
05:42
Что смотреть осенью: все лучшие сериалы октября Видео
05:10
Экс-советник Путина предупредил о ловушке для Зеленского
04:53
Астролог назвал "суперсилы" и ахиллесову пяту Водолеев
04:25
Самые модные стрижки на длинные волосы 2019-2020: главные тренды, 33 фото Фото Видео
04:02
"Прикрывает свой вареник": Надя Дорофеева взбудоражила интимным фото
03:29
В Кабмине назвали тех, кто может рассчитывать на субсидию
02:54
Прискорбный конец: мужчина посмотрел в секс-шопе порно и умер
02:35
Диетолог посоветовала, что есть осенью, чтобы не поправиться
02:00
Как жить по лунному календарю 1 октября 2019: стрижки, покупки и здоровье
01:28
Как идеально выглядеть на черно-белом фото: визажисты дали советы Фото
00:51
Пока смерть не разлучила: любовники умерли во время занятия сексом
00:20
Розовый блонд – самый модный цвет волос 2019-2020 для смелых красавиц - фото Фото Видео
00:01
1 октября 2019 – праздник кофе и Ирин: приметы дня Видео
30 сентября, понедельник
23:13
Том Круз в Киеве: мировую звезду занесло в столичное метро Видео
23:00
Сенат США взялся за "порочащие" связи Клинтон с Украиной Видео
22:26
Марув нервно курит в сторонке: Кухар в латексе сразила на повал
22:04
Разумков написал заявление об отставке
21:51
В России пригрозили США из-за санкций против Пригожина
21:21
"Тупое писклявое ч*о": россиянин публично унизил Путина
21:08
Очень странные дела 4: Netflix подтвердил выход нового сезона Видео
20:43
Порошенко готов заплатить 3 миллиона гривен за Гонтареву и ее дом
20:33
Как Заворотнюк: знаменитая певица срочно составила завещание
20:30
Выбор матери 2019: что было в 9 и 10 сериях сериала Видео
20:05
Владелец "фабрики тролей" и друг Путина попал под санкции США
19:22
Крепостная 2 сезон: 1 серия смотреть онлайн полное видео Видео
19:16
Экс-министр объяснил, как спасти Луганский регион от отключений электроэнергии
19:02
"Сняла 340 кг наличных": Супрун улетела в США
18:56
"Осилит даже рукож*п": как сделать песочное тесто классическое и песочное печенье Фото
18:30
Допрос Порошенко на детекторе лжи: названа дата Видео
18:21
Лунный календарь финансов на октябрь 2019: как привлечь деньги в кошелек
18:21
У Анастасии Заворотнюк истекло время: помощник солгал
18:19
Песков отрекся от назначения боевика "ДНР" главой Элисты
18:10
Судьба Трампа: Луценко согласился дать показания в Конгрессе США
18:05
Психолог назвала лучший способ "подняться" в жизни
17:48
Нет времени: Скалецкая рассказала, когда встретится с бунтующими подопечными
17:30
Доктор Комаровский назвал огромный "прокол" беременных
17:20
Стало известно, кто может составить конкуренцию Кличко на выборах мэра Киева
17:14
Меган Маркл устроила мужу трогательный сюрприз: видео онлайн Видео
17:12
Эксперт объяснил, почему нужно снизить стоимость газа для Луганской ТЭС
17:01
Не вмешивались: в Кремле назвали условия публикации разговоров Путина и Трампа
16:52
Зеленский уволил Данилюка
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять