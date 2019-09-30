Гороскоп на завтра: кто в "шоколаде", а кто - главный неудачник

Во вторник Рак и Лев будут главными лузерами, сообщил гороскоп на завтра / Rsute

Гороскоп на 1 октября 2019 - на вторник, говорит, что в "шоколаде" могут быть представители трех знаков Зодиака - Овны, Тельцы и Стрельцы, а главными неудачниками - Раки и Львы.

Раки могут остаться один на один со своими проблемами и потратить зря деньги, а Львам стоит ожидать авральной ситуации.

Гороскоп на завтра: к чему готовиться главным неудачникам дня

Рак

В этот день Ракам не стоит рассчитывать на чью-либо помощь и надеяться на заработок от инвестиций. День неподходящий для денежных вливаний и серьезных покупок - можно и даже нужно "включить" жадность. Стоит прислушиваться к интуиции. Есть вероятность получить удар в спину - друзья могут оказаться врагами.

Также возможны проблемы со здоровьем, поэтому лучше отказаться от вредной пищи и быть предельно осторожными при приеме любых лекарств, посоветовал гороскоп на 1 октября 2019.

Лев

Львы могут гореть желанием воплотить в жизнь свои планы, однако может найтись уйма причин, по которым это сделать пока будет невозможно. Представителям этого знака "светит" аврал - нужно будет быстро собраться с мыслями и духом. Стоит быть предельно сдержанными.

Лучше не перенапрягаться и, если появиться возможность, посвятить время отдыху. Позитивные эмоции можно получить от общения с родными и близкими.

Гороскоп на 1 октября 2019: какие "плюшки" ждут фаворитов дня

Овен

Овнам светит повышенная трудоспособность, приход новых идей. Представители этого знака могут рассчитывать на воплощение в жизнь запланированного, а это может поспособствовать поднятию по карьерной лестнице. Для достижения целей необходимо быть более сдержанными.

Не стоит разбрасываться деньгами. Гороскоп на завтра говорит, что важные решения необходимо тщательно обдумывать и, если они слишком заманчивые, не забывать о том, что вокруг немало обманщиков.

Телец

В этот день утром можно браться за любые дела, особенно велика вероятность успеха в научной сфере. День благоприятный для того, чтобы начать чему-либо учиться, менять имидж и бороться с внутренними "демонами". Можно закончить давно начатое дело, порадовал гороскоп на 1 октября 2019.

Стрелец

Стрельцам светит повышение сексуальной привлекательности, поэтому есть смысл больше времени потратить на то, чтобы привести себя в порядок. Необходимо прислушиваться к советам людей, которым вы доверяете. Противопоказано едко острить. Не лишним было бы пройти медосмотр.

Гороскоп на завтра: к чему готовиться остальным знакам Зодиака

Близнецы

Близнецам "светят" острые эмоции от сюрприза. Возможно поступления весьма интересного предложения. Не стоит бояться брать на себя ответственность. Есть угроза ограбления, можно нарваться на грубость. Боритесь со своей мнительностью.

Дева

Девы могут столкнуться с целой кучей хлопот, возможны ссоры из-за, как казалось, давно закрытых тем. Благоприятный день для того, чтобы купить что-то в кредит или обзавестись банковским вкладом. Если что-то пойдет не так - просто затейте ремонт или уборку, отметил гороскоп на 1 октября 2019.

Весы

Весам стоит готовиться как ко взлетам, так и к падениям. Необходимо опасаться слишком заманчивых предложений. Можно строить планы на будущее. Возможет "удар" по здоровью. Есть шанс получить заслуженную награду за труды.

Скорпион

Хороший день, чтобы пообщаться с приятными людьми. Не стоит поднимать тему наследства. Обратит внимание на свою внешность и не усложняйте себе жизнь. Не идите на поводу мощных эмоций. Неплохо было бы поработать на опережение и не дать болезням вас победить.

Козерог

Козерогам гороскоп всех знаков Зодиака на завтра советует готовиться к активному общению и не пожалеть усилий для того, чтобы наладить хорошие отношения с окружающими. Если проделанный труд не принесет желаемого результата - нельзя отчаиваться, и обязательно нужно сделать выводы. Можно ставить высокие цели.

Водолей

Водолеям можно рассчитывать на позитивные подвижки в любовной сфере. Нет причин бояться разговоров с начальством. Стоит делиться заботами и обязанностями. Лучше не рассчитывать, что все задуманное будет сделано, предупредил гороскоп на завтра.

Рыбы

Возможна мощная вспышка в любовной сфере. Нельзя слишком сильно нервничать. Благоприятный день, чтобы дать волю фантазии. Противопоказано доверять незнакомцам. Улучшить настроение можно с помощью творчества. Хорошее время, чтобы найти новых друзей.

Ранее российский астролог Василиса Володина раскрыла гороскоп всех знаков Зодиака на неделю. Эксперт дала советы представителям всех знаков на период с 30 сентября - 6 октября.