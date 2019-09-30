Лунный календарь финансов на октябрь 2019: как привлечь деньги в кошелек

Как привлечь деньги проверенным способом, используя лунный календарь для привлечения денег, выяснил Главред.
Лунный денежный календарь 2019 посоветует, когда тратить деньги так, чтобы покупка оправдала себя, а когда стоит быть осторожнее с финансами.
К примеру, тем, кто хочет знать, как привлечь деньги в домашних условиях (то есть самым простым способом), астрологи советуют попросту не делать покупок в период лунного затмения и вообще внимательнее следить за фазами Луны.
Лунный календарь для привлечения денег ориентируется также и на то, в каком знаке Зодиака находится в данный момент ночное светило.
Итак, если Луна:
- в Овне – на сбереженные деньги можно делать дорогие покупки: авто, бутовую технику, золото и т.п.;
- в Тельце – отличное время для пополнения косметички дорогостоящей косметикой и гардероба дорогой одеждой, то есть для товаров личного и продолжительного пользования;
- в Близнецах – покупки непродолжительного (в идеале – разового) использования;
- в Раке – делать запасы: продукты впрок, из дорогостоящих: жилье и/или земельный участок, антиквариат;
- во Льве – покупки продолжительного, но не каждодневного (редкого) использования (что-то из бытовой техники, к примеру);
- в Деве – покупать бытовую химию для дома и спецодежду, канцелярия для работы;
- в Весах – делать покупки в интернете;
- в Скорпионе – увлекаться покупками не стоит, можно купить разве что что-то для борьбы с вредителями;
- в Стрельце – можно заняться саморазвитием, потратившись на тематическую литературу или семинар, купить подарок близкому человеку;
- в Козероге – дорогие покупки рекомендуется отложить;
- в Водолее – хорошо покупать технику, особенно гаджеты последних моделей и всякие новики;
- в Рыбах – можно побаловать себя спонтанной, но не слишком дорогой покупкой: приобретение скорее порадует эмоционально, чем оправдает себя в рациональном плане.
Сам лунный календарь денег на октябрь 2019 выглядит так – благоприятные и неблагоприятные дни:
- 1 октября – любопытный способ, как привлечь деньги: заговоры на купленный в этот день кошелек, утверждают астрологи, точно помогут;
- 2 октября – денег в долг не давать;
- 3 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 4 октября – возврат долгов лучше перенести;
- 5 октября – можно смело отправляться за покупками подарков для близких людей;
- 6 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 7 октября – возврат долгов лучше перенести;
- 8 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 9 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 10 октября – еще один способ, как привлечь деньги в кошелек: пересчитать все находящиеся там в этот день деньги;
- 11 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 12 октября – можно одалживать деньги другим;
- 13 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 14 октября – стоит разобраться со всеми долгами, чтобы в растущую Луну войти без финансового груза;
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- 15 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 16 октября – можно смело отправляться за покупками подарков для близких людей;
- 17 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 18 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 19 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 20 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 21 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 22 октября – денег в долг ни у кого не брать;
- 23 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 24 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 25 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 26 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 27 октября – денег в долг не давать;
- 28 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;
- 29 октября – можно самому занять у кого-то денег;
- 30 октября – денег в долг ни у кого не брать;
- 31 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря.
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В целом, денежный календарь 2019 – это, конечно, рекомендации, а не строгие правило. И порою жизнь диктует совсем другие финансовые требования. Но когда речь заходит о деньгах (особенно, о покупках дорогих и важных для человека), многие предпочитают не рисковать и подстраховаться по всем фронтам.