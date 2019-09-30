Лунный календарь финансов на октябрь 2019: как привлечь деньги в кошелек

Лунный календарь финансов на октябрь 2019: как привлечь деньги проверенным способом / РБК-Украина

Лунный денежный календарь 2019 посоветует, когда тратить деньги так, чтобы покупка оправдала себя, а когда стоит быть осторожнее с финансами.

К примеру, тем, кто хочет знать, как привлечь деньги в домашних условиях (то есть самым простым способом), астрологи советуют попросту не делать покупок в период лунного затмения и вообще внимательнее следить за фазами Луны.

Лунный календарь для привлечения денег ориентируется также и на то, в каком знаке Зодиака находится в данный момент ночное светило.

Итак, если Луна:

в Овне – на сбереженные деньги можно делать дорогие покупки: авто, бутовую технику, золото и т.п.;

– на сбереженные деньги можно делать дорогие покупки: авто, бутовую технику, золото и т.п.; в Тельце – отличное время для пополнения косметички дорогостоящей косметикой и гардероба дорогой одеждой, то есть для товаров личного и продолжительного пользования;

– отличное время для пополнения косметички дорогостоящей косметикой и гардероба дорогой одеждой, то есть для товаров личного и продолжительного пользования; в Близнецах – покупки непродолжительного (в идеале – разового) использования;

– покупки непродолжительного (в идеале – разового) использования; в Раке – делать запасы: продукты впрок, из дорогостоящих: жилье и/или земельный участок, антиквариат;

– делать запасы: продукты впрок, из дорогостоящих: жилье и/или земельный участок, антиквариат; во Льве – покупки продолжительного, но не каждодневного (редкого) использования (что-то из бытовой техники, к примеру);

– покупки продолжительного, но не каждодневного (редкого) использования (что-то из бытовой техники, к примеру); в Деве – покупать бытовую химию для дома и спецодежду, канцелярия для работы;

– покупать бытовую химию для дома и спецодежду, канцелярия для работы; в Весах – делать покупки в интернете;

– делать покупки в интернете; в Скорпионе – увлекаться покупками не стоит, можно купить разве что что-то для борьбы с вредителями;

– увлекаться покупками не стоит, можно купить разве что что-то для борьбы с вредителями; в Стрельце – можно заняться саморазвитием, потратившись на тематическую литературу или семинар, купить подарок близкому человеку;

– можно заняться саморазвитием, потратившись на тематическую литературу или семинар, купить подарок близкому человеку; в Козероге – дорогие покупки рекомендуется отложить;

– дорогие покупки рекомендуется отложить; в Водолее – хорошо покупать технику, особенно гаджеты последних моделей и всякие новики;

– хорошо покупать технику, особенно гаджеты последних моделей и всякие новики; в Рыбах – можно побаловать себя спонтанной, но не слишком дорогой покупкой: приобретение скорее порадует эмоционально, чем оправдает себя в рациональном плане.

Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Сам лунный календарь денег на октябрь 2019 выглядит так – благоприятные и неблагоприятные дни:

1 октября – любопытный способ, как привлечь деньги: заговоры на купленный в этот день кошелек, утверждают астрологи, точно помогут;

– любопытный способ, как привлечь деньги: заговоры на купленный в этот день кошелек, утверждают астрологи, точно помогут; 2 октября – денег в долг не давать;

– денег в долг не давать; 3 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 4 октября – возврат долгов лучше перенести;

– возврат долгов лучше перенести; 5 октября – можно смело отправляться за покупками подарков для близких людей;

– можно смело отправляться за покупками подарков для близких людей; 6 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 7 октября – возврат долгов лучше перенести;

– возврат долгов лучше перенести; 8 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 9 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 10 октября – еще один способ, как привлечь деньги в кошелек: пересчитать все находящиеся там в этот день деньги;

– еще один способ, как привлечь деньги в кошелек: пересчитать все находящиеся там в этот день деньги; 11 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 12 октября – можно одалживать деньги другим;

– можно одалживать деньги другим; 13 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 14 октября – стоит разобраться со всеми долгами, чтобы в растущую Луну войти без финансового груза;

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15 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 16 октября – можно смело отправляться за покупками подарков для близких людей;

– можно смело отправляться за покупками подарков для близких людей; 17 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 18 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 19 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 20 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 21 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 22 октября – денег в долг ни у кого не брать;

– денег в долг ни у кого не брать; 23 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 24 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 25 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 26 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 27 октября – денег в долг не давать;

– денег в долг не давать; 28 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря;

– нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря; 29 октября – можно самому занять у кого-то денег;

– можно самому занять у кого-то денег; 30 октября – денег в долг ни у кого не брать;

– денег в долг ни у кого не брать; 31 октября – нейтральный день, стоит следовать общим рекомендациям лунного календаря.

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В целом, денежный календарь 2019 – это, конечно, рекомендации, а не строгие правило. И порою жизнь диктует совсем другие финансовые требования. Но когда речь заходит о деньгах (особенно, о покупках дорогих и важных для человека), многие предпочитают не рисковать и подстраховаться по всем фронтам.