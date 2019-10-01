Как жить по лунному календарю 1 октября 2019: стрижки, покупки и здоровье

Лунный календарь дел на сегодня, 1 октября 2019 – для стрижки, привлечения денег, фитнеса и здоровья / akspic.ru

Лунный календарь на сегодня, 1 октября 2019, обещает нам влияние Скорпиона на ночное светило. Это 4-е лунные сутки. День, насыщенный информацией, когда помощь приходит из самых неожиданных мест.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 1 октября. Мир космоса и оракул астросферы не слишком благоволят изменениям во внешности в этот день. В том числе касается это и стрижки, покраски волос и изменений вроде завивки. Результат, скорее всего, разочарует человека. А волосы после посещения мастера станут слабее и проблемнее.

Чтобы максимально эффективно использовать энергетику дня, впитав окружающие эзотерические потоки, прическу стоит сделать максимально простой и удобной.

Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 1 октября. Есть проверенный способ, как привлечь деньги: заговоры на кошелек, купленный в этот день, точно помогут увеличить финансовый поток и достаток, говорят астрологи.

А вот делать дорогие или особо важные покупки сегодня не стоит.

Лунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 1 октября. Лечение зубов по возможности стоит отложить: вероятны осложнения. Боль переносится хуже, а заживать возможные ранки или лечиться – инфекции будут хуже.

Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 1 октября 2019 – день нейтральный для тренировок и фитнеса. Быстрых результатов ждать не стоит, но и травм на занятии можно не опасаться.

Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 1 октября. Нейтральный день для консервирования, в том числе огурцов.

Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.