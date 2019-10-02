Камасутра и подарки любимым: астролог рассказала, как узнать свой настоящий знак Зодиака

Ведический астролог рассказала, как узнать свой настоящий знак Зодиака

Если любой желающий захочет узнать свой настоящий знак Зодиака, то первой реакцией может быть шок, заявила астролог высшей категории Оксана Костюк.

Она напомнила, что в Индии в 3 веке нашей эры было обнаружено, что Зодиакальный круг начал смещаться на 1 градус за 72 года, поэтому за все время "натикало" уже 22 градуса.

Как узнать свой настоящий знак Зодиака: совет астролога

"По факту это означает, что при построении карты все планеты будут смещены на 22 градуса назад, т.е. на 22 дня назад. Это называется Прецессия или Аянамша", - рассказала астролог в комментарии Главреду.

По ее словам, Солнечные знаки Зодиака сейчас выглядят так:

Овен с 14 апреля по 13 мая;

Телец с 14 мая по 14 июня;

Близнецы с 15 июня по 15 июля;

Рак с 16 июля по 16 августа;

Лев с 16 августа по 16 сентября;

Дева с 17 сентября по 16 октября;

Весы с 17 октября по 16 ноября;

Скорпион с 16 ноября по 15 декабря;

Стрелец с 16 декабря по 13 января;

Козерог с 14 января по 12 февраля;

Водолей с 13 февраля по 14 марта;

Рыбы с 15 марта по 13 апреля.

Эксперт обратила внимание на то, что восьми знакам Зодиака все-таки повезло и они остались с тем же знаком, который им определила Западная астрология.

Выбор профессии и сексуальная активность: астролог объяснила, о чем говорит положение Луны

Еще одним немаловажным моментом астролог назвала положение Луны, ведь ведические астрологи все планеты оценивают не только по знакам Зодиака, сколько по 27 Лунным созвездиям – накшатрам.

"Луна - это душа человека, это его чувства. Поэтому прогноз Ведического астролога будет основан на вашей Луне. Накшатра Луны даст вам силу, жизненную цель, задачи, способности и профессию, и даже покажет вашу сексуальную активность согласно вашего животного по Камасутре. Кстати, очень легко по Луне выбрать подарок любимым и близким – он будет по душе и иметь защитную функцию", - утверждает Костюк.

Что нужно знать о времени рождения: астролог назвала важную точку гороскопа

Она уточнила, что еще одной важной точкой гороскопа станет время вашего рождения – Асцендент или Лагна и напомнила, что до смещения знаков считалось, что Овен считается с 0:00 до 2:00, Телец – с 2:00-4:00 ч и т.д.

Астролог пояснила, что с учетом прецессии знаки Асцендента выглядят так:

Овен с 1:30-3:30;

Телец с 3:30-5:30;

Близнецы с 5:30-7:30;

Рак с 7:30-9:30;

Лев с 9:30-11:30;

Дева с 11:30-13:30;

Весы с 13:30-15:30;

Скорпион с 15:30-17:30;

Стрелец с 17:30-19:30;

Козерог с 19:30-21:30;

Водолей с 21:30-23:30;

Рыбы с 23:30-1:30.

"Оценка всех трех важных точек Солнца, Луны и Асцендента сделает ваш гороскоп полным и невероятно полезным", - добавила Костюк.

Напомним, ранее астролог дала совет каждому знаку Зодиака.