Как жить по лунному календарю 2 октября: стрижки, покупки и здоровье

Лунный календарь дел на 2 октября 2019 – для стрижки, привлечения денег, фитнеса и здоровья / Reuters

Лунный календарь на сегодня, 2 октября 2019: Луна продолжает оставаться под влиянием Скорпиона. Это 5-е лунные сутки. День, когда нельзя поддаваться лени и следует твердо держать слово.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 2 октября. Мир космоса нашептывает модницам, что нынешние сутки подходят лишь для коротких стрижек: волосы станут гуще, да и структура укрепится. А вот красить волосы сегодня не стоит.

Прическу стоит делать пышную и объемную: так вы быстрее напитаетесь энергией Вселенной.

Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 2 октября. Сегодня не стоит давать деньги в долг и увлекаться дорогостоящими покупками.

Лунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 2 октября. Лечение зубов, если есть возможность, лучше отложить: высок риск осложнений, да и сами процедуры воспримутся болезненнее.

Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 2 октября 2019 – день благоприятный для тренировок и фитнеса. Стоит качать руки, но быть осторожнее с ногами, особенно в области бедер.

Также стоит заняться фитнесом для лица: такая профилактика морщин сегодня даст особые результаты.

Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 2 октября. Нейтральный день для консервирования, в том числе огурцов. А вот за выпечку сегодня лучше не браться: будут проблемы с тестом.

Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.