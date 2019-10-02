Как жить по лунному календарю 2 октября: стрижки, покупки и здоровье

Лунный календарь на сегодня, 2 октября 2019, посоветует, какую выбрать прическу, что за покупки делать, а также рекомендации для здоровья и похудения.
Лунный календарь на сегодня, 2 октября 2019: Луна продолжает оставаться под влиянием Скорпиона. Это 5-е лунные сутки. День, когда нельзя поддаваться лени и следует твердо держать слово.
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 2 октября. Мир космоса нашептывает модницам, что нынешние сутки подходят лишь для коротких стрижек: волосы станут гуще, да и структура укрепится. А вот красить волосы сегодня не стоит.
Прическу стоит делать пышную и объемную: так вы быстрее напитаетесь энергией Вселенной.
Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 2 октября. Сегодня не стоит давать деньги в долг и увлекаться дорогостоящими покупками.
Лунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 2 октября. Лечение зубов, если есть возможность, лучше отложить: высок риск осложнений, да и сами процедуры воспримутся болезненнее.
Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 2 октября 2019 – день благоприятный для тренировок и фитнеса. Стоит качать руки, но быть осторожнее с ногами, особенно в области бедер.
Также стоит заняться фитнесом для лица: такая профилактика морщин сегодня даст особые результаты.
Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 2 октября. Нейтральный день для консервирования, в том числе огурцов. А вот за выпечку сегодня лучше не браться: будут проблемы с тестом.
Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.