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Как жить по лунному календарю 3 октября: стрижки, здоровье и деньги

3 октября 2019, 01:02

Лунный календарь на сегодня, 3 октября 2019, советует не лишком "суетиться под клиентом": поменьше трепыхаться, а побольше помалкивать и наблюдать.

Лунный календарь дел на 3 октября 2019 – для стрижки, привлечения денег, фитнеса и здоровья
Лунный календарь дел на 3 октября 2019 – для стрижки, привлечения денег, фитнеса и здоровья / 1zoom.ru

Лунный календарь на сегодня, 3 октября 2019, советует побольше наблюдать и поменьше лезть "впереди батька в пекло". Анализ – как в быту, так и по работе – принесет отличные результаты. В отличие от излишних метаний и взбивания пены.

Луна переходит под влиянием Стрельца. Это 6-е лунные сутки. 

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 3 октября. Стрижку стоит делать людям творческих профессий: и креативных идей прибавиться, и сама стрижка этим переменчивым натурам не успеет надоесть (так как быстро отрастет и сменит форму).

Краситься стоит лишь натуральными красителями: это привлечет финансовое благополучие.

И чем пышнее и объемнее будет прическа, тем лучше и энергичнее будет себя ощущать ее обладатель.

Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 3 октября. Деньги лучше тратить на свое профессиональное или духовное развитие. Для крупных серьезных покупок сейчас не время.

Лунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 3 октября. Время для лечения зубов продолжает оставаться неблагоприятным: высок риск осложнений, да и сами процедуры воспримутся болезненнее.

Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 3 октября 2019 – день благоприятный для физических нагрузок. Качаем руки, но осторожничаем с ногами, особенно в области бедер.

Стоит отказаться от любых (в том числе и косметических) операций на позвоночнике, спине и лице.

Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 3 октября. Время квасить капусту. Также можно заняться выпечкой.

Лунный календарь на октябрь 2019
Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.

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