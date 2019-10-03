Как жить по лунному календарю 3 октября: стрижки, здоровье и деньги

Лунный календарь на сегодня, 3 октября 2019, советует не лишком "суетиться под клиентом": поменьше трепыхаться, а побольше помалкивать и наблюдать.
Лунный календарь на сегодня, 3 октября 2019, советует побольше наблюдать и поменьше лезть "впереди батька в пекло". Анализ – как в быту, так и по работе – принесет отличные результаты. В отличие от излишних метаний и взбивания пены.
Луна переходит под влиянием Стрельца. Это 6-е лунные сутки.
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 3 октября. Стрижку стоит делать людям творческих профессий: и креативных идей прибавиться, и сама стрижка этим переменчивым натурам не успеет надоесть (так как быстро отрастет и сменит форму).
Краситься стоит лишь натуральными красителями: это привлечет финансовое благополучие.
И чем пышнее и объемнее будет прическа, тем лучше и энергичнее будет себя ощущать ее обладатель.
Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 3 октября. Деньги лучше тратить на свое профессиональное или духовное развитие. Для крупных серьезных покупок сейчас не время.
Лунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 3 октября. Время для лечения зубов продолжает оставаться неблагоприятным: высок риск осложнений, да и сами процедуры воспримутся болезненнее.
Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 3 октября 2019 – день благоприятный для физических нагрузок. Качаем руки, но осторожничаем с ногами, особенно в области бедер.
Стоит отказаться от любых (в том числе и косметических) операций на позвоночнике, спине и лице.
Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 3 октября. Время квасить капусту. Также можно заняться выпечкой.
Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.