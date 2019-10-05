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Как жить по лунному календарю 5 октября: деньги, стрижки и здоровье

5 октября 2019, 02:31

Лунный календарь на сегодня, 5 октября 2019, советует быть решительнее во всех делах, кроме денежных: тут стоит быть осторожнее.

Лунный календарь дел на 5 октября 2019 – для стрижки, привлечения денег, фитнеса и здоровья
Лунный календарь дел на 5 октября 2019 – для стрижки, привлечения денег, фитнеса и здоровья / 1zoom.ru

Лунный календарь на сегодня, 5 октября 2019, советует попросить прощения, если есть у кого, осмотрительнее обращаться с финансами – зато проявить напор при реализации рабочих проектов и в делах сердечных.

Луна переходит под покровительство Козерога. Это 8-е лунные сутки. 

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 5 октября. Окрашивание и стрижка пойдут на пользу волосам. Расти после этого волосы станут лучше прежнего.

Прическу стоит сделать попроще и без вычурных аксессуаров.

Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 5 октября. День особо хорошо подходит для приобретения подарков, особенно для людей близких.

Читайте также5 октября 2019 – праздник учителей и ходьбы: что нельзя делатьЛунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 5 октября. На растущей Луне зубы в октябре по-прежнему лечить не стоит. Исключение, разумеется, делается для острых и экстренных случаев.

Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 5 октября 2019 – день для физических нагрузок благоприятный. Продолжаем качать руки, но не трогаем мышцы ног.

Можно сделать эпиляцию, проколоть уши, набить тату или заняться воспалениями на коже.

Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 5 октября. Можно квасить капусту. А вот работать с землей – в огороде или с домашними растениями – не рекомендуется.

Лунный календарь на октябрь 2019
Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.

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