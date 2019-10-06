Как жить по лунному календарю 6 октября: деньги, прическа и здоровье

Лунный календарь дел на 6 октября 2019 – для стрижки, привлечения денег, фитнеса и здоровья / 1zoom.ru

Лунный календарь на сегодня, 6 октября 2019, прогнозирует день негативный как для финансов, так и в личной сфере. По возможности, его лучше провести дома. Если же придется выйти на работу или посетить общественное мероприятие, то лишние внимание к себе лучше не привлекать.

Луна находится в Козероге. Это 9-е лунные сутки.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 6 октября. Стрижка и окрашивание пойдут на пользу здоровью волос – но могут негативно отразиться на самооценке.

Даже прическу стоит сделать попроще, не привлекающую лишнего внимания.

Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 6 октября. Нейтральный день, но дорогие покупки лучше отложить.

Читайте также6 октября 2019 – праздник учителя и Иоанна Крестителя: что нельзя делатьЛунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 6 октября. На растущей Луне не стоит лечить зубы. Исключение, разумеется, делается для острых и экстренных случаев.

Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 6 октября 2019 – самое время отправляться на групповые тренировки, в том числе в бассейне: заниматься кардио и интервальными тренировками. Поберечь стоит позвоночником и голени.

Можно смело идти к косметологу на чистку лица.

Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 6 октября. Продолжаем квасить капусту. А вот работать с землей – в огороде или с домашними растениями – не стоит.

Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.