Гороскоп на завтра: кому ждать ярких приключений, пробуждения "животного" и новых проблем

Тельцам, Стрельцам и Козерогам звезды сулят яркий день, говорит гороскоп на 2 октября 2019 / Скриншот

В среду, 2 октября, самый яркий день ожидает только избранных представителей зодиакального круга - Тельцов, Стрельцов и Козерогов, сулит гороскоп на завтра.

Тельцам стоит приготовиться к ярким приключениям, Стрельцам - к пробуждению "животного", а Козерогам - к новым проблемам.

Гороскоп на 2 октября 2019: к чему готовиться избранным знакам Зодиака

Гороскоп Телец 2019

Тельцы могут столкнуться с яркими приключениями, которые позволят по-новому взглянуть на жизнь и многое переосмыслить. Все более привлекательным может показаться "запретный плод". Не стоит бездумно поддаваться искушениям, посоветовал гороскоп на завтра.

Необходимо с опаской относиться к новым знакомствам и новым знакомым - они могут оказаться источником проблем. Возможны денежные проблемы - вероятна потеря крупной суммы. Нельзя терять бдительность и нужно бороться с медлительностью.

Гороскоп Стрелец 2019

В душе Стрельцов пробудится "животное" - страсть возьмет верх над разумом. Успех в любовной сфере возможен вечером. Есть вероятность переворота в жизни. Чтобы достичь успеха, нужно бороться со своими слабостями.

Читайте такжеГороскоп на неделю: что советует астролог каждому знаку ЗодиакаВажно сфокусироваться на решении той задачи, которая перед вами стоит и не тратить энергию на глупости. Гороскоп на 2 октября 2019 говорит, что Стрельцам грозит несправедливое обвинение со стороны близкого человека. Откажитесь от медвежьих услуг и не прибегайте к грубости.

Гороскоп Козерог 2019

Козерогам "светят" новые проблемы, связанные с работой. Можно рассчитывать на поддержку коллег - не стоит отказываться от помощи. Не стоит откладывать дела на потом. Лучше не полагаться на удачу, необходимо контролировать эмоции и деньги, советует гороскоп на завтра.

Новые знакомые могут принести много проблем. Может дать знать о себе давно забытый старинный друг. Хороший день, чтобы реализовать свои тайные желания и порадовать чем-либо вторую половинку.

Ранее астролог Влад Росс рассказал гороскоп всех знаков Зодиака на октябрь 2019. Эксперт отметил, что в этом месяце удача "светит" Стрельцам, Львам, Водолеям и Близнецам.