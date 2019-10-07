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Как жить по лунному календарю 7 октября: деньги, прическа и похудение

7 октября 2019, 18:37

Лунный календарь на сегодня, 7 октября 2019, рекомендует избегать конфликтов, которых нынче может быть немало.

Лунный календарь дел на 7 октября 2019 – для стрижки, привлечения денег, фитнеса и здоровья
Лунный календарь дел на 7 октября 2019 – для стрижки, привлечения денег, фитнеса и здоровья / 1zoom.ru

Лунный календарь на сегодня, 7 октября 2019, прогнозирует конфликтный день. Мир космоса наполняет людей завистью и взвинчивает "настройки" обидчивости. Стоит контролировать себя и конфликтов избегать. И быть осторожнее при контактах с электричеством.

Луна перешла в Водолей. Это 10-е лунные сутки. 

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 7 октября. Сегодня хорошо экспериментировать с волосами: и результат придется по вкусу, и структура волос укрепится. Причем можно делать как стрижку, так и окрашивание. Заодно стрижка укрепить здоровье в целом, что в осенне-гриппозный период совсем не лишнее.

Прическу стоит делать попроще, но чем выше, тем лучше.

Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 7 октября. Возврат долгов стоит отложить.

Читайте также7 октября – личный праздник Путина и Феклов день с его запретами для женщинЛунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 7 октября. На растущей Луне не советуют астрологи лечить зубы. Исключение, разумеется, делается для острых и экстренных случаев.

Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 7 октября 2019 – день для физических нагрузок благоприятный. Занимаемся интервальными тренировками, укрепляем мышцы спины и позвоночника, но бережем голени (прыжки стоит исключить).

Нужно внимательнее следить за сердцем и областью груди: они в эти лунные сутки в зоне опасности.

Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 7 октября. День для заготовок на зиму и работы в огороде нейтральный.

Лунный календарь на октябрь 2019
Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.

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