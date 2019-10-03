Источник кучи проблем, подрыв здоровья, потери: кому гороскоп на сегодня сулит тяжелый день

Стрельцы могут наткнуться на источник кучи проблем, предупредил гороскоп на сегодня / Скриншот

В четверг, 3 октября, представителям ряда зодиакального круга "светит" тяжелый день, предупреждает гороскоп на сегодня.

Стрельцам могут принести кучу проблем новые знакомые, Водолеям стоит остерегаться подрыва здоровья, Близнецам грозят потери, а Ракам - проблемы в финансовой и "амурной" сферах.

Гороскоп на 3 октября 2019: каких неприятностей остерегаться

Гороскоп Стрелец 2019

Стрельцам новые знакомые могут принести кучу проблем. Не стоит флиртовать на работе и начинать служебные романы. Нельзя выпускать из виду состояние своего здоровья. Есть вероятность разных травм, поэтому необходимо быть предельно осторожными.

Необходимо перестать заниматься чужими делами и отвлекаться на разную ерунду. Гороскоп на сегодня советует как можно больше времени уделить отдыху. В этот день не стоит делать покупки или начинать ремонт. Вероятны проблемы из-за родных.

Гороскоп на 2019 Водолей

Водолеи могут подорвать здоровье из-за зацикленности на своей работе. Откройте глаза шире и наполните свою жизнь чем-то интересным. В этот день нужно быть очень внимательными, не стоит вклиниваться в ненужные разговоры и делать слишком резкие заявления.

Неблагоприятное время для того, чтобы принимать важные решения, отметил гороскоп на 3 октября 2019. Можно оказаться у кого-то "под колпаком". Труды могут не принести желаемого результата, а только разочаровать. Нужно отказаться от вредной еды и передвижения на транспорте, состояние которого вызывает опасения.

Гороскоп на 2019 Близнецы

Близнецам "светят" денежные или имиджевые потери из-за агрессивного поведения. Необходимо с опаской смотреть на новых знакомых. Есть угроза травм, поэтому стоит быть очень внимательными, в частности, в транспорте и во время использования потенциально опасных предметов, предупредил гороскоп на сегодня.

В этот день риск не оправдан, особенно в делах. Лучше отложить очень серьезные и энергозатратные встречи.

Читайте такжеГороскоп октябрь 2019: астролог назвал главные угрозы и шансыМожет навалиться куча дел, возможны разнообразные конфликты, в том числе и со второй половинкой. Можно заняться изменением имиджа.

Гороскоп Рак 2019

Ракам грозят временные проблемы с "кошельком", их можно решить с помощью друзей. Не стоит постоянно следовать по одному и тому же пути, есть угроза начать деградировать, отметил гороскоп на 3 октября 2019.

Нужно брать в руки волнение и не давать ему ни единой возможности взять вас под свой контроль. Возможно получение сюрприза. Вероятно начало романа с "папиком". Новый возлюбленный может оказаться неверным.

Напомним, астролог Влад Росс раскрыл гороскоп всех знаков Зодиака на октябрь 2019. Росс говорил, что на протяжении месяца удача будет сопутствовать Близнецам, Стрельцам, Водолеям и Львам.