Незабываемое событие, гениальные мысли: кому гороскоп на сегодня сулит очень светлый день

Ракам, Львам, Водолеям и Рыбам "светит" очень позитивный день, порадовал гороскоп на сегодня / golbis.com

Гороскоп на сегодня - на пятницу, 4 октября, говорит, что для представителей четырех знаков Зодиака день может оказаться очень светлым.

Водолеям "светит" приход гениальных мыслей, Рыб ожидает незабываемое событие, а Раки и Львы, возможно, найдут интересных новых знакомых.

Гороскоп 2019: какой позитив ждать Ракам, Львам, Водолеям и Рыбам 4 октября

Гороскоп Водолей 2019

Водолеев во время отдыха могут посетить гениальные мысли. Благоприятный день, чтобы пройтись по магазинам и прикупить то, что скоро может понадобиться, посоветовал гороскоп на 4 октября 2019.

Есть шанс найти преданного союзника, возможно пополнение бюджета. Настроение может подпортить тревожная новость о родных.

Гороскоп на сегодня Рыбы

Отношения с окружающими улучшаться. Возможно незабываемое событие, которое касается дружеского круга. В этот день важное мнение не стоит держать при себе. Для достижения целей нужно будет приложить немало усилий.

Читайте такжеГороскоп на неделю: что советует астролог каждому знаку ЗодиакаСтоит прислушиваться к интуиции и не бояться изменений в жизни. Можно получить предложение, которое способно подтолкнуть к росту.

Гороскоп Рак 2019

Ракам прогнозируются перемены на деловом и личном "фронтах", вероятны знакомства с интересными людьми. Не стоит идти на решительные шаги и экспериментировать - в это день лучше следовать по проверенному пути, отметил гороскоп на сегодня.

Есть шанс завершить давно начатые дела. В пятницу особенно опасно заниматься самолечением. Хороший день, чтобы культурно или "бескультурно" отдохнуть.

Гороскоп Лев 2019

Пятница идеально подходит для того, чтобы познакомиться с новым человеком. Отличный день для творчества. Если нужно - не бойтесь советоваться. Во время общения нужно быть тактичными и терпеливыми, советует гороскоп на 4 октября 2019. Могут опечалить плохие новости. Сегодня лучше больше времени провести в кругу семьи и не проводить операции с крупными суммами.

Ранее астролог Влад Росс рассказал гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака. Эксперт предупредил, что в октябре счастливчиками будут Лев, Водолей, Близнецы и Стрелец, а неудачи грозят Рыбам, Весам, Овнам и Козерогам.