Астролог объяснил, почему в Украине реформы идут с огромным скрипом

В Украине реформы идут с огромным скрипом, поскольку страна находится под знаком Телец, сообщил Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс сообщил, что в Украине реформы осуществляются с огромным скрипом, очень медленно, поскольку страна находится под знаком Зодиака Телец.

Главная негативная черта Тельцов - медлительность, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что скоро будет 30 лет независимости Украины, а страна все топчется на одном и том же месте.

"…Положительные качества Тельцов - твердость, основательность, огромная работоспособность и трудолюбие. Благодаря упорству и умению идти напролом они способны преодолевать даже самые сложные ситуации", - заявил Росс.

Астролог полагает, что благодаря этим чертам украинское государство вполне способно выстоять в борьбе с российским агрессором и победить его.

"Также Тельцам свойственны упрямство, своенравность, чрезмерная ревнивость и нежелание себя в чем-либо ограничивать. Особенно тяжело Тельцам быть умеренными в еде - как правило, они сметают все, что есть на столе", - добавил эксперт.

Читайте такжеАстролог раскрыла "секреты" людей, которые родились под знаком ДеваРосс подчеркнул, что представители этого знака нуждаются в повышенном комфорте и стремятся к роскоши. "Они стремятся обладать большими деньгами, чего бы им это не стоило. У них всегда преобладает мотивация заграбастать все. "Если не съем, то надкушу" - это о Тельцах, это наш, украинский, менталитет…", - заявил астролог.

По его словам, ключевая черта Тельцов - страсть к обладанию, им также свойственно гордиться своими финансовыми успехами. "Также Тельцы всегда окажут помощь в трудную минуту, поэтому, кстати, у нас процветает волонтерство", - сказал эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что Владимир Зеленский действительно является тем человеком, при президентстве которого в Украине может закончиться война. Астролог прогнозировал, что 2020-й год должен стать мирным.