Гороскоп на 5 октября 2019: кого ждет новая любовь и тайные мечты

Четырем знакам Зодиака гороскоп на 5 октября 2019 прогнозирует волнительный день / Скриншот

Представителям четырех знаков Зодиака - Близнецы, Весы, Лев, Козерог, гороскоп 2019 прогнозирует в субботу, 5 октября, головокружительные события.

Весам и Близнецам вскружат голову мечты, и их стоит держать в тайне, а Львам и Козерогам звезды сулят новую любовь.

Гороскоп на сегодня: кому "светит" головокружительная суббота

Гороскоп 2019 Весы

Сегодня голова Весов будет забита любовными мечтами. Представители этого знака в субботу могут быть рассеяны, как никогда. Необходимо стараться не выпадать из реальности, а объективно воспринимать происходящее, иначе могут возникнуть проблемы, советует гороскоп на 5 октября 2019.

В этот день стоит особенно внимательно относиться к выполнению различных правил. Также необходимо пресекать даже малейшие факторы, которые могут навредить здоровью, поскольку болезнь может "влететь в копеечку". Удачный день для общения с родными и близкими.

Гороскоп 2019 Козерог

Одинокие Козероги могут встретить свою вторую половинку, а у семейных представителей этого знака в паре страсть может разгореться с новой силой. Гороскоп на сегодня предупредил, что Козерогов могут "атаковать" соблазны, им необходимо противостоять. Нельзя рисковать репутацией.

Читайте такжеГороскоп на октябрь 2019: кому ждать свержения с пьедестала, финансовых провалов и несчастных случаевМогут раскрыться скрытые таланты. Удачный день, чтобы поэкспериментировать и провести день как-то необычно.

Гороскоп 2019 Близнецы

Нельзя выставлять напоказ тайные мечты. Можно приступать к реализации того, что был запланировано накануне. Лучше избегать новых приключений в любви и помнить, что слово - не воробей.

Между тем общение относительно рабочих моментов может быть достаточно продуктивным, обнадежил гороскоп на 5 октября 2019. День будет благоприятным для путешествий. Противопоказано раздражаться - это может привести к очень неприятным конфликтам и подпортить субботнее настроение.

Гороскоп Лев 2019

Во второй половине дня можно встретить человека, с которым завяжутся романтические отношения. Львов ждет прилив сил и энергии. Могут вскрыться достаточно неприятные факты.

Необходимо сначала думать, а потом говорить - в таком случае удастся избежать "грызни", предостерег гороскоп 2019. Не стоит делать из мухи слона.

Отличный день, чтобы уделить время творчеству или каким-либо занятиям, полезным для здоровья, например пробежке или езде на велосипеде. При этом лучше избегать незнакомых мест.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака и отметил, что в этом месяце больше всего фартить будет Львам. По его словам, счастливчиками октября также станут Близнецы.