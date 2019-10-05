Астролог назвал лузеров октября 2019: какие неудачи "на носу"

Лузерами октября 2019 станут Весы, Рыбы, Овен и Козерог, спрогнозировал Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака и предупредил, что неблагоприятный и даже катастрофический период ждет четырех из них - Весы, Рыбы, Овен и Козерог.

Весам грозит увольнение, склоки и разводы, Рыбам - финансовые неудачи, Овнам - суды и разрыв отношений, а Козерогам - падение с пьедестала, рассказал эксперт Главреду.

Гороскоп 2019: какие неудачи грозят Весам, Рыбам, Овнам и Козерогам

Гороскоп Весы 2019

Для Весов самым неблагоприятным окажется конец октября. Представители этого знака Зодиака могут столкнуться со сложностями на работе, и им может грозить увольнение. Весы могут внезапно угодить в больницу - для Весов, рожденных в сентябре, будет риск оказаться в травмпункте. Могут возникнуть расхождения с давними партнерами по бизнесу.

Гороскоп на октябрь 2019 - Рыбы

Рыбам вообще нельзя рисковать деньгами, поскольку могут быть самые плачевные последствия - вплоть до банкротства. На протяжении месяца будет много обоснованной ревности со стороны второй половинки. Могут стать явными даже малейшие измены.

Гороскоп Козерог 2019

Многим Козерогам грозит потеря званий, регалий и постов. Представители этого знака будут попадать в сложные ситуации с вышестоящими людьми - властями, начальством.

"…лучше затаиться и сидеть тише воды, ниже травы. Не выделяться, ничего нового не затевать и не предпринимать", - посоветовал астролог.

Гороскоп на октябрь 2019 - Овен

В жизни Овнов неожиданно появятся открытые враги, завяжутся противостояния, суды и споры. Возможны неприятности в личной жизни - разводы, разрывы отношений. Также у Овнов не заладится в рабочей сфере.

Ранее стало известно, какие знаки Зодиака станут счастливчиками октября 2019. Влад Росс говорил, что на протяжении месяца будет фартить Львам, Водолеям, Стрельцам и Близнецам.