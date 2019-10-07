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Скоро исчезнет: астролог сделал жуткий прогноз для Путина

7 октября 2019, 06:33

Российский президент может разбиться на самолете, или его могут убить.

Путин
Астролог рассказал, почему Путину лучше год не летать на самолетах / Reuters

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину 7 октября исполняется 67 лет. И хотя гороскоп "хозяина Кремля" указывает на явные угрозы его жизни, Украине его придется еще потерпеть до 2021-2022 года. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, в годовом гороскопе Путина открывается дом заграницы, дальних странствий и взаимосвязей с королями, царями, лидерами других государств, и на международной арене у него все будет "просто тип-топ".

"Все, что касается внешней деятельности российского президента, будет складываться прекрасно: его ждет заключение выгодных сделок, выход из-под санкций и открытие новых рынков для России. Вероятнее всего, Путин сумеет навести порядок во внешнеполитической жизни страны. Все его дела с иностранцами будут складываться блестяще. Об этом свидетельствует положение в его гороскопе и Венеры, символа договоренностей, и Нептуна, символа благоприятных тайных сделок с властями других стран", – рассказал Влад Росс.

Читайте такжеЕе дни сочтены: астролог раскрыл, что погубило Анастасию ЗаворотнюкОднако астролог обратил внимание на одно "но": Путину грозит опасность во время полетов на самолетах или вертолетах.

"Уран, указывающий на воздушный транспорт, находится в доме опасности. Такой показатель гласит о том, что человеку весь год стоит воздерживаться от путешествий по воздуху, поскольку самолет, на котором он будет лететь, может разбиться", – отметил Росс.

К слову, Путин уже попадал в подобную ситуацию за день до оккупации Крыма.

"22 февраля 2014 года вертолет, на борту которого находился Путин, чуть не разбился – начал падать, но приземлился с большим трудом. А на следующий день, 23 февраля, Путин отдал приказ аннексировать Крым. Из-за ситуации с вертолетом он разозлился, вышел из себя и принял решение насчет Крыма. Аналогичная ситуация с полетами будет вновь", – рассказал астролог.

Семейная жизнь Владимира Путина тоже будет полна неприятность и хлопот, судя по гороскопу. В частности, эксперт считает, что неожиданно могут раскрыться тайны его семьи, так как в доме семейной жизни у Путина в гороскопе расположилась планета неприятностей Сатурн и Плутон, символ смерти и перерождения.

"Может вскрыться какая-то неприглядная история о российском лидере, например, может выясниться, что у него есть внебрачные сыновья. В итоге, сложится весьма неприглядная картина", – объяснил Росс.

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"Велика вероятность, что Путин уйдет от той женщины, с которой живет сейчас (все знают, кто это) и найдет себе новую пассию. Поскольку в его гороскопе на целый год Марс в соединении с Венерой, что сулит появление в его жизни новой девушки", – объяснил эксперт.

Плюс ко всему, по словам Влада Росса, в этом году против Путина вызреет заговор, однако успешно реализован он может быть только в какой-либо авиакатастрофе.

Росс обратил внимание на то, что самый негативный период для Владимира Путина – это конец 2021 года и весь 2022 год, когда в его годовом соляре соединятся Марс, планета убийства и ниспровержения, с Солнцем и Луной.

"Всегда, когда у человека в новолуние включается годовой соляр, год для него становится судьбоносным. Избавиться от Путина станет возможно в 2021, но более вероятно – в 2022 году. Возможно все, вплоть до физической ликвидации. Либо он сделает пластическую операцию и исчезнет, как в свое Борман, которого не могли найти. Но до конца 2021-2022 года нам придется его потерпеть", – объяснил эксперт.

Кроме того, судя по прогнозу астролога, и здоровье заставит главу РФ понервничать. Во-первых, отметил Росс, в доме здоровья в гороскопе Путина – Нептун, который указывает на яды, и Черная Луна, что свидетельствует о возможности отравления.

Читайте такжеЗеленский не соврал: астролог назвал дату окончания войны на Донбассе"Хотя сделать это будет сложно по объективным причинам. Не секрет, что он даже кружку свою за собой везде возит", – добавил эксперт.

Во-вторых, по словам Росса, такое положение планет в доме здоровье может указывать на наличие непроявленных болезней, которые сам "хозяин Кремля" пока что не замечает и которые трудно диагностировать. Эти болезни неожиданно дадут о себе знать в ближайший год, добавил астролог.

В-третьих, для Путина в этом году будет опасным недосыпание, считает астролог, так как недосып может привести к психологическим расстройствам.

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