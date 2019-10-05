Катастрофический период в октябре 2019: астролог назвал даты

В конце октября будет катастрофический период, предупредил Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс сообщил, что гороскоп на октябрь 2019 сулит с 25 по 31 число катастрофический период - на дорогах повысится опасность аварий, велика угроза авиакатастроф.

Если до 25 октября водители и автолюбители не заменят шины на зимние - будет высок риск трагических ситуаций в пути, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, ближе к 31 октября есть угроза полосы депрессий, обвала рынков и полного экономического торможения.

Астролог добавил, что 11-18 октября - самые неблагоприятные дни для бизнеса - в это время лучше не инвестировать деньги и не брать взаймы, поскольку можно потерять средства или создать для себя на будущее серьезные материальные проблемы.

Росс подчеркнул, что с 5-7 октября и 15-18 числа самый неблагоприятный период для операций - хирургическое вмешательство внезапно может плохо закончиться.

Читайте такжеГороскоп на октябрь 2019: кому ждать свержения с пьедестала, финансовых провалов и несчастных случаевСобеседник предупредил, что в середине октября также велика опасность изнасилований. Астролог добавил, что опасный период начинается с 8 числа - возможны различные сексуальные скандалы.

Ранее сообщалось, что Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака и назвал счастливчиков месяца. Эксперт говорил, что в октябре больше всех удача будет улыбаться Львам.